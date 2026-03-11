Fernando Savore advierte sobre la caída del consumo: ‘El próximo año será muy desafiante’

Los pequeños negocios enfrentan un panorama complicado debido a la creciente inflación y la drástica disminución de ventas. Según Fernando Savore, vicepresidente de la Federación Nacional de Almaceneros, esta situación requiere estrategias urgentes para contener el impacto en el sector.

Un Impacto Duro en los Precios

El alza de precios en productos alimenticios es notable. Savore informó que en enero, los lácteos aumentaron un 2.5%, seguido por un 2.7% en febrero, y se prevé un incremento del 3% en marzo. Este fenómeno se extiende a otros productos de uso diario; los alimentos secos envasados han subido cerca del 4%, mientras que los artículos de limpieza e higiene personal han experimentado aumentos de entre 6% y 7%.

El Gran Desafío: La Caída del Consumo

A pesar de los incrementos en precios, el mayor desafío para los almacenes de barrio es la considerable contracción del consumo. Savore destacó que febrero marcó un hito preocupante, con caídas de ventas que nunca antes se habían visto. «No recuerdo haber vivido una caída tan fuerte», confesó, reflejando la angustia que atraviesan los comerciantes.

Este rendimiento desfavorable se vincula parcialmente a la temporada de vacaciones, que tradicionalmente reduce la actividad comercial. Sin embargo, este año ha superado cualquier expectativa, dejando a muchos comerciantes en un estado de incertidumbre. Savore mencionó: «Llega un momento en que uno se cuestiona: ¿en qué estoy fallando?»

Movilidad y Estrategias en Tiempos Difíciles

Ante este escenario incierto, los almaceneros de todo el país han comenzado a reunirse para crear estrategias que permitan mantener sus negocios a flote en un año complejo. Savore informó sobre la intención de establecer descuentos semanales del 10% para jubilados, buscando incentivar el consumo en los negocios locales.

Además, la necesidad de adaptarse a nuevos patrones de consumo se vuelve esencial. Las familias, con agendas cada vez más ajustadas, buscan soluciones rápidas para la comida. «Debemos estudiar qué alimentos prefieren y cómo facilitar la preparación», sugirió Savore.

Poder Adquisitivo en Declive

El aumento de los costos fijos que enfrentan las familias, como servicios básicos y transporte, es otro factor relevante en la caída del consumo. Savore explicó que «el costo de la luz, gas, agua, internet y transporte son gastos que se deben pagar sin opción». Esta situación ha provocado un incremento en el uso de tarjetas de crédito, ya que muchas familias buscan seguir adelante a pesar de la presión económica.

En este contexto, Savore subrayó que «una familia de clase media necesita aproximadamente 2.300.000 pesos para vivir», lo que evidencia la difícil situación que enfrenta gran parte de la población.