EE. UU. hunde segundo barco de drogas en una semana; 133 muertos hasta ahora

El Comando Sur de EE. UU., encargado de las operaciones militares en América Latina y el Caribe, ha informado de un segundo ataque en el mar esta semana, dejando tres supuestos narcotraficantes muertos en una acción realizada el pasado viernes.

En su comunicación oficial, el Comando Sur declaró que el barco atacado estaba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba activamente en operaciones delictivas. La información se complementó con un video que ilustra el momento del impacto, donde se observa al bote ser alcanzado y estallar en llamas.

Un Patrón de Ataques Aumentado

Este reciente ataque se produce solo días después de que un primer ataque en el océano Pacífico resultara en la muerte de dos individuos relacionados con el narcotráfico, dejando a un sobreviviente. Con la acción del viernes, el número total de muertes relacionadas con operaciones de este tipo asciende a al menos 133 en 39 incursiones, según cifras informadas por el Pentágono.

Controversia y Consecuencias Legales

Las acciones del Comando Sur están bajo un intenso escrutinio legal. Expertos en derecho cuestionan la legitimidad de los ataques, argumentando que se asemejan a ejecuciones extrajudiciales con una alarmante falta de responsabilidad por parte de las fuerzas estadounidenses. Un análisis reciente señala que aquellos que son objeto de estas operaciones son privados de cualquier forma de debido proceso.

Declaraciones Críticas

Una organización defensora de los derechos humanos, la Oficina de Washington para América Latina, ha expresado preocupaciones sobre el uso de la fuerza militar, sugiriendo que la administración actual está ejerciendo un poder casi ilimitado para decidir quién es considerado un terrorista y, por ende, un objetivo legítimo.

Cambios en el Liderazgo Militar

Este mes, el general Francis L. Donovan asumió el mando del Comando Sur, reemplazando al almirante Alvin Holsey, quien se retiró en medio de desacuerdos sobre la política de ataques marítimos. La dirección bajo Donovan podría marcar un cambio significativo en la estrategia militar de EE. UU. en la región.

Operaciones en el Caribe y Soterrados Conflictos

La operación del viernes se suma a un contexto de tensiones regionales, que incluye un ataque a la capital de Venezuela en enero donde fue aprehendido el expresidente Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico. El Pentágono ha justificado sus operaciones en el Caribe como una lucha contra el «narcoterrorismo», a pesar de la escasa evidencia de la existencia de redes de narcotráfico organizadas.