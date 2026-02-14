Resultados de los cruces de la segunda fase

La emoción está en el aire: Argentinos Juniors ha asegurado su lugar en la segunda fase de la Copa Libertadores y busca conquistar de nuevo un lugar en la fase de grupos después de tres años de ausencia.

El «Bicho» avanzó a esta etapa gracias a su destacada posición en la tabla del fútbol argentino el año pasado. Sin embargo, el camino no será sencillo, ya que su adversario en esta ronda será el formidable Barcelona de Ecuador.

Un Retorno Anhelado

La última vez que Argentinos Juniors participó en la Copa Libertadores fue en 2023, donde logró avanzar a la fase de grupos, pero fue eliminado en los octavos de final por Fluminense, el eventual campeón del torneo.

Los Clasificados de la Primera Fase

En una emocionante primera etapa, Juventud Las Piedras de Uruguay hizo historia al vencer por penales a la Universidad Católica de Ecuador. Asimismo, Deportivo Táchira de Venezuela y el 2 de Mayo de Paraguay avanzaron al eliminar a The Strongest de Bolivia y a Alianza Lima de Perú, respectivamente.

Próximos Enfrentamientos

En esta segunda fase, Juventud Las Piedras se enfrentará a Guaraní de Paraguay, mientras que Deportivo Táchira medirá fuerzas con Deportes Tolima de Colombia. Por su parte, el 2 de Mayo chocará con Sporting Cristal de Perú.

Otros Duelos Interesantes

Los cruces restantes de la segunda fase incluyen:

Carabobo (Venezuela) contra Huachipato (Chile)

Liverpool (Uruguay) frente a Independiente Medellín (Colombia)

O’Higgins (Chile) se medirá con Bahía (Brasil)

Nacional Potosí (Bolivia) se encontrará con Botafogo (Brasil)

Fechas Importantes

Los partidos de la segunda fase de la Copa Libertadores están programados para llevarse a cabo a mediados de marzo, prometiendo un espectáculo lleno de pasión y rivalidad.