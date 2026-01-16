EE.UU. impulsa un proyecto naval de $1,500 millones en Perú

La administración estadounidense ha dado luz verde a un ambicioso plan de inversión militar en Perú, buscando reforzar la seguridad de un aliado clave en la región.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha autorizado una posible operación de venta militar que incluye el diseño y construcción de infraestructura para la principal base naval de Perú, situada a menos de 80 kilómetros de un puerto gestionado por una firma china.

Detalles de la Venta Propuesta

Esta venta, valorada en hasta 1.500 millones de dólares, aún debe ser revisada por el Congreso. Además, podría dar lugar a negociaciones extensas entre el gobierno peruano y los posibles contratistas. Hay que tener en cuenta que el monto final podría ser inferior a la cifra inicialmente aprobada por las autoridades estadounidenses.

Objetivos de Política Exterior

Según la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de Estados Unidos, “esta venta contribuirá a los objetivos de política exterior norteamericana al fortalecer la seguridad de un socio estratégico que fomenta la estabilidad política y el desarrollo económico en el continente”.

El Futuro de la Infraestructura Naval

Los planes para apoyar la creación de una nueva base naval en Callao, próximo a Lima, datan de finales de 2024. Esta región es la principal ciudad portuaria comercial del país y la reubicación de la base permitirá expandir las operaciones del puerto.

Implicaciones del Despliegue Militar

Si se concreta el acuerdo, se prevé que hasta 20 funcionarios estadounidenses o contratistas sean enviados a Perú por un plazo de hasta 10 años para supervisar y gestionar la construcción de la instalación.

Reacciones y Contexto Geopolítico

El gobierno de Estados Unidos ha mostrado su preocupación por la presencia de la empresa estatal china COSCO Shipping, que opera el puerto de Chancay, a pocos kilómetros de Callao, señalando los riesgos de que esta infraestructura pueda ser utilizada por buques militares chinos.

Es importante destacar que China se ha convertido en el mayor socio comercial de Perú, un país que ha tratado de mantener relaciones cohesivas tanto con Pekín como con Washington. Recientemente, Estados Unidos ha designado a Perú como aliado principal fuera de la OTAN y ha nombrado un nuevo embajador en la nación andina.

Múltiples actores observan con atención cómo se desarrollan las relaciones entre Perú, Estados Unidos y China en un escenario global cada vez más complejo.