Córdoba 2026: ¡Más de 2 millones de turistas y un crecimiento del 11% en verano!

La provincia de Córdoba se convierte en el destino preferido del país, logrando cifras impresionantes que superan las expectativas turísticas.

Más de 2 Millones de Turistas Durante el Verano

Córdoba está viviendo una temporada de verano sin precedentes. Desde el inicio de diciembre hasta mitad de enero, más de 2 millones de turistas eligieron la provincia para sus vacaciones, de acuerdo a datos de la Agencia Córdoba Turismo. Este registro representa un asombroso crecimiento del 10,82% en comparación con el año pasado.

Impacto Económico Sin Precedentes

Este flujo masivo de visitantes ha generado un impacto económico superior a los $273 mil millones, gracias a un notable aumento en el consumo. La investigación indica que el gasto promedio diario por persona se sitúa en $124.854,77 en enero, elevándose respecto a diciembre.

Ocupación Hotelera y Atractivo Turístico

Según Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, “el promedio de ocupación en toda la provincia es del 70,33%”, consolidando a Córdoba como la región más elegida del país. En diciembre, la llegada de más de 850 mil visitantes durante el Año Nuevo contribuyó a este increíble número, junto con el millón doscientos mil de la primera quincena de enero.

Crecimiento en Todas las Regiones

Comparando con el año anterior, la primera quincena de enero de 2026 ha traído más de 200 mil nuevos turistas a la provincia. Todas las regiones turísticas presentaron incrementos notables: el norte con 22,59%, Punilla con 22,39%, Ansenuza un 23,8%, y Traslasierra con 13,97%. La ciudad de Córdoba destaca con un impresionante incremento cercano al 45%.

Compromiso con el Turismo

Capitani resaltó el compromiso constante de la provincia: “Con las directrices del gobernador Martín Llaryora, trabajamos codo a codo con el sector privado para potenciar y mejorar el turismo en cada aspecto”. Destacó además la singular hospitalidad cordobesa, que se refleja en sus paisajes, ríos, festivales y deliciosa gastronomía.

Mirando Hacia el Futuro

El objetivo es claro: mantener esta tendencia positiva durante todo el verano. “No vamos a aflojar un minuto, queremos tener la mejor temporada de los últimos años y que Córdoba siga siendo el destino más concurrido del país”, enfatizó Capitani.