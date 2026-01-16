Vitalik Buterin promete un 2026 innovador para Ethereum sin concesiones

El cofundador de Ethereum señala un año decisivo para la red, donde la privacidad y la autosoberanía regresarían al centro de la discusión. Todos los pormenores sobre su impactante declaración.

Vitalik Buterin, el innovador detrás de Ethereum, anticipa que 2026 será crucial para revitalizar la confianza y la independencia en la plataforma, enfocándose en valores fundamentales que han sido eclipsados por la adopción masiva.

En un post reciente en su cuenta de X, Buterin destacó la necesidad de que la red «recupere terreno perdido» en cuanto a confianza sin intermediarios.

El prolífico creador afirmó que el crecimiento de Ethereum ha llevado a concesiones que han debilitado su esencia, y que su propuesta busca potenciar una arquitectura resistente a la censura y que no dependa de puntos individuales de falla.

Buterin también enfatizó que el enfoque hacia el mainstream no debe traducirse en un sacrificio de los valores fundamentales que dieron origen a la tecnología.

Para el cofundador, 2026 será el año de reparar decisiones que han comprometido la autosoberanía de los usuarios.

Privacidad y Descentralización: Los Pilares del Futuro de Ethereum

El planteo de Buterin trasciende discursos ideológicos e incluye mejoras técnicas específicas.

Entre las propuestas se encuentran tecnologías como ZK-EVM, Helios, ORAM/PIR, y mejoras en wallets que buscan reducir filtraciones de datos y disminuir la dependencia de RPCs.

El creador también alertó sobre los riesgos de centralización que ha sufrido la red en la última década, afectando nodos, dapps, y la construcción de bloques.

Buterin subrayó la intención de recuperar la narrativa de Ethereum como un sistema descentralizado y confiable, que sostiene aplicaciones sin un control centralizado.

Escalabilidad y Soberanía Digital en el Horizonte

La visión de Buterin para el 2026 también abarca innovaciones en escalabilidad. Las soluciones de Layer 2 prometen alcanzar hasta 100,000 TPS.

Según Buterin, la descentralización se verá fortalecida por herramientas como PeerDAS, que permiten una distribución eficiente de la carga de datos entre múltiples participantes.

El objetivo es que Ethereum funcione como una infraestructura de nivel institucional sin perder su carácter accesible.

Dentro de su propuesta se incluyen herramientas para finanzas descentralizadas, identidad digital y gobernanza que refuercen la independencia de los usuarios.