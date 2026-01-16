Regresa el Icono de la Música Electrónica

El emblemático festival de música electrónica Ultra Buenos Aires regresa al Parque de la Ciudad en una edición que promete ser inolvidable. Marque en su calendario las fechas: 14 y 15 de febrero.

Este año, Ultra Buenos Aires se manifiesta como un verdadero monumento a la música electrónica, con cuatro escenarios repletos de talento tanto nacional como internacional. Los asistentes podrán disfrutar de una diversidad de géneros que van desde el techno hasta el house, con una fuerte representación argentina y presentaciones en vivo.

Escenarios y Artistas Destacados

El Parque de la Ciudad vuelve a ser el escenario elegido, consolidándose como un espacio insignia para el evento. El Main Stage se proyecta como el corazón del festival, albergando a grandes figuras de la electrónica mundial. Entre los artistas confirmados se encuentran Zedd, Steve Angello, Alesso, Above & Beyond, deadmau5, KSHMR, Dom Dolla y Apashe, quienes ofrecerán sets diseñados para crear momentos inolvidables en el festival.

RESISTANCE: La Escena del House y Techno de Vanguardia

Por su parte, RESISTANCE mantiene su reputación como el espacio dedicado a los sonidos más vanguardistas del house y techno. El sábado se enfocará en los ritmos del house con artistas como Jamie Jones, Joseph Capriati b2b Mau P, Cloonee y Mita Gami. El domingo, el escenario será tomado por el techno más fuerte con exponentes de renombre como Charlotte de Witte, Richie Hawtin y Enrico Sangiuliano.

Una Experiencia Inmersiva en RESISTANCE 2

El RESISTANCE 2 ofrecerá una experiencia centrada en los sonidos más intensos del underground. El sábado, el hard techno será protagonista con artistas como Fantasm y Indira Paganotto, mientras que el domingo se dedicará al melodic techno, con nombres destacados como Massano y CamelPhat.

Ultra Park Stage: Nuevas Propuestas en el Festival

El Ultra Park Stage se convertirá en el espacio de descubrimiento de nuevas corrientes musicales. Entre las actuaciones se incluirán presentaciones en vivo de Peces Raros, Malena Narvay y Kolombo b2b Fran Bortolossi, entre otros, brindando una plataforma para la creatividad musical dentro del festival.

Una Producción Global y Expectativas Altas

Como parte de la renombrada familia ULTRA Worldwide, este evento no solo es un festival, sino una experiencia completa que combina sonidos, visuales y tecnología de vanguardia. Desde su primera edición en 1999 en Miami, Ultra ha evolucionado hasta convertirse en uno de los festivales más esperados del mundo, con ediciones anteriores en Argentina que dejaron una alta expectativa entre el público.

Entradas y Disponibilidad

Aún hay entradas disponibles desde $230.000 en el sitio oficial del festival, con una expectativa de convocatoria que se acerca a los niveles de 2025, donde más de 80.000 personas vivieron la experiencia Ultra.