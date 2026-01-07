EE. UU. inicia operación para confiscación de tanker de petróleo vinculado a Venezuela en el Atlántico

Título: Tensión en el Atlántico: Venezuela y Rusia contra la operación de EE. UU. para interceptar un buque petrolero

Bajada: La captura de un petrolero vinculado a Venezuela desata nuevas fricciones entre Estados Unidos y Rusia, que envía una flota para proteger la embarcación en alta mar.

En una intensificación de las tensiones internacionales, Estados Unidos lleva a cabo una operación para interceptar un buque petrolero vinculado a Venezuela en el norte del Atlántico. Fuentes oficiales informaron a CBS News que la situación ha atraído la atención de Rusia, que ha decidido enviar un submarino y otros buques de guerra para custodiar la embarcación.

Antecedentes del Conflicto

La embarcación, que anteriormente era conocida como Bella 1, ha estado evadiendo un bloqueo parcial impuesto por EE. UU. en las aguas cercanas a Venezuela. El buque logró eludir un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense el mes pasado, lo que llevó a las autoridades a intensificar sus esfuerzos de captura.

Nacimiento de una Flota Sombría

Según informes, el tanque forma parte de una flota secreta que transporta petróleo para países como Venezuela, Rusia e Irán, desafiando las sanciones impuestas por Estados Unidos. La última ubicación registrada del buque lo sitúa cerca de la zona económica exclusiva de Islandia, lo que agudiza aún más la búsqueda.

Respaldo Naval Ruso

El Wall Street Journal reveló que Rusia ha desplegado “un submarino y otros activos navales” para acompañar al tanker. Este movimiento ha causado preocupación en las capacidades navales de EE. UU., que consideran que la situación está escalando innecesariamente.

Reacción de Moscú

La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia fue clara: han expresado su inquietud por la atención desproporcionada que está recibiendo el buque, alegando que se encuentra bajo bandera rusa y lejos de las costas estadounidenses. “La situación es desconocida para nosotros, pero la atención militar de EE. UU. y la OTAN es notoriamente excesiva para el estatus pacífico del barco”, indicaron desde la sede diplomática.

Cambio de Identidad del Buque

Desde que comenzó el cerco por parte de la Guardia Costera estadounidense, el buque ha cambiado su nombre a Marinera y ha modificado su registro a Rusia, pintando la bandera del país en su cubierta el mes pasado. Este hecho es un indicativo de la creciente complejidad del conflicto marítimo en la región.

Implicaciones de las Sanciones

La embarcación, en su momento en ruta hacia Venezuela, no transportaba carga al evadir el bloqueo, pero está bajo sanciones estadounidenses desde 2024 por supuestos vínculos con Irán y Hezbollah. Este episodio añade una nueva capa de rivalidad entre las potencias involucradas, a medida que el presidente de EE. UU. continúa su ofensiva contra los petroleros sancionados que operan en la zona.