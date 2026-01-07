Calendario Escolar 2026 en Córdoba: Fechas Clave para el Inicio de Clases y Vacaciones de Invierno

Los estudiantes cordobeses ya pueden prepararse para el ciclo lectivo 2026, gracias a la reciente definición por parte del Ministerio de Capital Humano. Este año escolar promete una planificación clara y organizada.

El calendario escolar 2026 en Córdoba ha sido finalmente establecido tras la decisión del Ministerio de Capital Humano, que se encargó de publicar el cronograma para todas las provincias argentinas.

Las clases comenzarán el 2 de marzo, cumpliendo así con el acuerdo federal que garantiza un mínimo de 190 días de clases a lo largo del año.

Vacaciones de Invierno: Fechas Clave para 2026

El recesto invernal en Córdoba se llevará a cabo del 6 al 17 de julio. Este periodo coincide con otras provincias como Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Sin embargo, en lugares como Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, las vacaciones se extenderán del 20 al 31 de julio.

Cierre del Ciclo Lectivo y Perspectivas Educativas

Las clases concluirán el 18 de diciembre, alineándose con la mayoría de las provincias. Algunas, como Buenos Aires y Mendoza, extenderán el ciclo hasta el 22 de diciembre. La Pampa, en cambio, finalizará el 23.

Con el establecimiento de estas fechas, el sistema educativo de Córdoba se alista para iniciar el nuevo ciclo, un aspecto fundamental para la organización de familias, docentes y escuelas. La planificación y el cumplimiento del calendario escolar continúan siendo prioridades en la política educativa del país.