Dólar Oficial y Blue: Cotizaciones en Vivo del Miércoles 7 de enero de 2026

Actualización del Dólar: Cotizaciones del 7 de enero de 2026

Descubre las últimas tasas del dólar en Argentina, incluyendo el blue, oficial y otros tipos de cambio relevantes para hoy.

Cotización del Dólar Blue

En el mercado paralelo, el dólar blue se encuentra en $1.500,00 para la compra y $1.520,00 para la venta.

Dólar Oficial en el Banco de la Nación

De acuerdo con la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se presenta a un valor de $1.440,00 para la compra y $1.490,00 para la venta.

El Gobierno consiguió los dólares necesarios para cumplir con los vencimientos de deuda esta semana.

Cotización del Dólar MEP

El dólar MEP, o dólar bolsa, actualmente se cotiza en $1.495,40 para la compra y $1.500,10 para la venta.

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

Este tipo de cambio se sitúa en $1.533,70 para la compra y $1.534,60 para la venta.

Cotización del Dólar Cripto

Las operaciones con criptomonedas indican que el dólar cripto se encuentra en $1.510,84 para la compra y $1.533,72 para la venta.

Reciente anuncio del BCRA sobre un REPO de 3000 millones de dólares para fortalecer reservas.

Dólar Tarjeta

El tipo de cambio para consumos en moneda extranjera en tarjetas se sitúa en $1.937,00. Este valor aplica para operaciones en plataformas digitales y compras en el exterior.

Euro Oficial

El euro oficial, según la pizarra del BNA, presenta para hoy una cotización de $1.771,29 para la compra y $1.674,65 para la venta.

Euro Blue

En el mercado informal, el euro blue se encuentra en $1.846,75 para la compra y $1.814,75 para la venta, evidenciando una diferencia significativa respecto al oficial.

Cómo se están ajustando los precios de la nafta en Buenos Aires a inicio de 2026.

Riesgo País

Este miércoles, el riesgo país se encuentra en un índice de 562 puntos básicos, reflejando la situación actual de la economía argentina en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos.