Santilli y Nacho Torres se Reúnen el Miércoles para Reiniciar Negociaciones sobre la Reforma Laboral

Este miércoles, el Ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá con Ignacio Torres, gobernador de Chubut, en un paso crucial para relanzar negociaciones que buscan dar luz verde a la reforma laboral y otros proyectos del Ejecutivo.

Un Comienzo de Año Activo

Esta será la primera reunión del año entre Santilli y un gobernador. Su agenda incluye visitar al menos diez provincias durante enero, buscando respaldo legislativo para las propuestas del Gobierno, en preparar el terreno para las sesiones extraordinarias que comenzarán el 2 de febrero.

Escuchando las Necesidades Provinciales

Desde el Ministerio del Interior, se indicó que estas reuniones tienen como objetivo escuchar los requerimientos de cada jurisdicción y explorar soluciones en coordinación con el Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo.

Respuesta ante Emergencias

Durante su estancia en Chubut, Santilli y Torres realizarán una inspección de las medidas conjuntas implementadas entre la Nación y la provincia para combatir los incendios que afectan la zona de Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo.

Un Contexto Político Delicado

La reunión adquiere un matiz complejo, ya que en diciembre, durante la discusión del Presupuesto 2026, Torres exigió el pago de una deuda que la ANSES mantiene con la caja de jubilaciones provincial. De no obtener respuesta, amenazó con llevar el caso a la Corte Suprema.

Recientemente, reafirmó que presentará el reclamo al máximo tribunal, ya que sostiene que la deuda excede los 51,000 millones de pesos.

La Búsqueda de Apoyos Legislativos

El Gobierno nacional, que ya distribuyó más de 66,000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional para asegurar la aprobación del presupuesto anterior, ahora se centra en obtener el respaldo necesario para la reforma laboral. Este proceso contempla ajustes también en el Impuesto a las Ganancias y la disminución de cargas tributarias.

Afrontando Cambios Laborales

La reforma laboral, propuesta como «modernización», es una de las principales prioridades del presidente Javier Milei en su tercer año de gestión. Este proyecto sugiere redefinir aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, con el fin de simplificar procesos y reducir costos laborales.

Coordinación Estrategica entre Equipos

Mientras Santilli avanza en su agenda, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retoma diálogos con el equipo legislativo bajo la dirección de Javier y Karina Milei. Su intención es replicar el enfoque que permitió la aprobación del presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre.

Además de Bullrich y Martín Menem, otros miembros del equipo, como Santilli y Eduardo “Lule” Menem, están involucrados en las negociaciones para reducir tensiones en los puntos más controversiales de la reforma.