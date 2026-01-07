Banco Central asegura préstamo de 3.000 millones de dólares con bancos internacionales

Este miércoles, la autoridad monetaria anunció un préstamo significativo con bancos internacionales que permitirá al Gobierno afrontar compromisos financieros importantes este viernes.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró asegurarse un préstamo por **$3.000 millones** con seis instituciones bancarias internacionales. Este financiamiento es crucial para hacer frente a un vencimiento de deuda de **$4.250 millones** que se debe pagar este viernes 9 de enero, según un comunicado oficial.

Detalles de la Operación REPO

La operación, conocida como **REPO** (Acuerdo de Recompra), se llevó a cabo utilizando títulos BONARES con vencimiento en **2035 y 2038** como garantía. El BCRA anunció que el préstamo fue adjudicado en su totalidad, con un plazo de **372 días**.

La tasa de interés acordada se equipara a la **SOFR** en dólares, más un spread de **400 puntos básicos**, resultando en una tasa anual del **7,4%**.

Desde la institución, liderada por **Santiago Bausili**, afirmaron que esta operación se enmarca dentro de las iniciativas implementadas para fortalecer las reservas internacionales y mejorar la liquidez en moneda extranjera.

Demanda Superó Expectativas

El BCRA subrayó que la demanda para esta operación fue considerable, recibiendo ofertas por **$4.400 millones**, una cifra que excede en casi un 50% el monto originalmente licitado. No obstante, se decidió no incrementar el monto adjudicado, a pesar del alto interés de las entidades financieras.

La entidad expresó que «el fuerte interés mostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito».

Un Paso Adelante en el Plan Gubernamental

El BCRA también relacionó este préstamo con la reducción del riesgo país y la estabilidad macroeconómica que busca promover el Gobierno.

Asimismo, la entidad destacó que esta operación de financiamiento confirma su capacidad para acceder a instrumentos de mercado en condiciones competitivas, fortalecer su balance y consolidar la posición de reservas internacionales.

El préstamo obtenido casi duplica el monto necesario para cumplir con el vencimiento del viernes, lo que sugiere que el excedente podrá ser utilizado para reforzar las reservas del Banco Central.