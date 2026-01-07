Nueva York y Nueva Jersey: Lo Último en Vivo – Aumentos en el Alquiler de Citi Bike y Más, 7 de enero de 2026

El gobernador Phil Murphy ha compartido datos alentadores sobre la disminución de la delincuencia en Nueva Jersey, destacando avances notables en la seguridad pública.

En un reciente comunicado, el gobernador afirmó que, durante el año pasado, la delincuencia en el estado ha experimentado una caída significativa. Murphy enfatizó que en 2025 se alcanzaron niveles históricos bajos en homicidios, especialmente en aquellos cometidos con armas de fuego.

Disminución de Tiroteos en Todo el Estado

“Los tiroteos han disminuido un 59% en todo el estado”, declaró el mandatario a través de sus redes sociales. Esta tendencia es resultado de un esfuerzo conjunto entre las autoridades estatales y los cuerpos de seguridad, trabajando en equipo para fortalecer la protección de las comunidades y garantizar un entorno más seguro para todos los ciudadanos.

Colaboración entre Fuerzas de Seguridad

Murphy destacó la importancia de la colaboración con las fuerzas del orden en la reducción del crimen, un aspecto clave para construir confianza en las comunidades. Estas iniciativas buscan no solo disminuir los índices delictivos, sino también fortalecer la relación entre los ciudadanos y la policía.

Este compromiso con la seguridad pública representa un paso importante hacia el mejoramiento de la calidad de vida en Nueva Jersey y reafirma la misión del gobierno estatal de proteger a sus habitantes.