EE.UU. intercepta barco petrolero ruso ligado a Venezuela tras persecución en el Atlántico

Después de más de dos semanas de intensa búsqueda en el océano Atlántico, Estados Unidos ha capturado un petrolero ruso vinculado a Venezuela, evitando un potencial conflicto militar directo entre ambas naciones.

El Timbre de una Nueva Estrategia

El petrolero, conocido inicialmente como “Bella 1”, fue renombrado “Marinera” para esquivar los controles impuestos en el mar, específicamente dirigidos a embarcaciones conectadas con Venezuela. Este cambio fue una táctica para evadir un bloqueo marítimo parcial establecido por las autoridades estadounidenses.

Detalles de la Incautación

El Comando Europeo de Estados Unidos confirmó la operación a través de un comunicado en la red social X. Las agencias involucradas en esta acción fueron el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa, que indicaron que el petrolero fue abordado por infracciones a las sanciones vigentes.

Trayectoria del Petrolero

El buque comenzó su travesía desde Irán y fue interceptado por primera vez el 21 de diciembre en el mar Caribe, con la misión de recoger crudo en Venezuela. En esa ocasión, las autoridades estadounidenses ya habían emitido una orden de incautación, señalando que el barco no enarbolaba una bandera nacional válida.

Al negarse a ser abordado, el petrolero se adentró en el Atlántico, mientras Estados Unidos continuaba su persecución.

Manipulación en el Mar

Durante la prolongada persecución, ocurrieron diversas maniobras por parte de la tripulación. Pintaron una bandera rusa en el casco del barco, lo rebautizaron como “Marinera” y lo añadieron a un registro oficial ruso, mientras que Moscú solicitó formalmente el cese de la persecución por parte de Estados Unidos.

La Flota en la Sombra

Este petrolero forma parte de la controvertida “flota en la sombra”, que se utiliza para transportar crudo entre Rusia, Irán y Venezuela, violando las sanciones establecidas por Estados Unidos y otros países. La operación de captura pone de manifiesto la tensa dinámica geopolítica en la que estos países están inmersos.