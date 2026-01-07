La Criptomoneda que Revolucionó el Inicio de 2026

En un comienzo inesperado para el mercado cripto del 2026, XRP ha deslumbrado a todos con un aumento impresionante del 25%, desbancando a Bitcoin y Ethereum en el camino. El fenómeno se debe en gran parte a la llegada de nuevos ETF que fortalecen su posición.

El inicio del 2026 ha sorprendido al sector de las criptomonedas, donde el foco se ha desplazado hacia XRP, el token de Ripple. A pesar de que Bitcoin ha experimentado un leve repunte, XRP ha capturado la atención por su desempeño excepcional, catalogado por CNBC como «la operación cripto más caliente de 2026».

Un Rally que Deja Huella

XRP ha registrado un avance notable del 24% a 25% desde el 1 de enero, superando a Bitcoin, que apenas llegó al 5.5%, y a Ethereum, con un crecimiento de 9.7%. Este rendimiento ha catapultado a XRP al top 20 de activos digitales por capitalización de mercado, colocándose incluso por delante de BNB, consolidándolo como el cuarto activo más grande del ecosistema.

Entradas de Capital Impactantes en los ETF de XRP

Uno de los aspectos más destacados ha sido el flujo continuo hacia los nuevos ETF asociados a XRP. Estos productos financieros permiten a los inversores tradicionales participar sin necesidad de adquirir el activo directamente. Desde su lanzamiento, los cuatro ETF han atraído más de 1.150 millones de dólares en inversiones sin registrar salidas netas.

Además, el análisis del sistema on-chain indica que las reservas de XRP en intercambios están en niveles históricamente bajos, sugiriendo que muchos poseedores prefieren conservar sus tokens, lo que reduce la oferta disponible y refuerza los movimientos alcistas del precio.

Expectativas de los Inversores Institucionales

El rendimiento inicial de XRP ha puesto el foco de atención nuevamente sobre este token en el ecosistema cripto y entre los inversores institucionales. Con la llegada de ETF y su reciente desempeño, XRP podría estar en el umbral de un cambio significativo en las dinámicas del mercado de criptomonedas.

No obstante, la continuidad de esta tendencia dependerá de varios factores, incluyendo los movimientos del mercado global de activos digitales, el interés de grandes inversores y la evolución de los ETF, en un contexto donde Bitcoin y Ethereum también parecen recuperarse.