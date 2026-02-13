EE.UU. Permite Operaciones de Cinco Petroleras en Venezuela

El gobierno estadounidense ha dado un giro importante en su política hacia Venezuela, autorizando a cinco gigantes petroleros a reanudar sus operaciones sin temor a sanciones. Descubre todos los detalles sobre esta decisión que podría cambiar el rumbo del sector energético en el país sudamericano.

Estados Unidos lanzó el viernes dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales petroleras reintegrarse al mercado venezolano sin enfrentar sanciones.

Las Empresas Beneficiadas

Las empresas favorecidas en esta medida son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.

Transacciones y Nuevas Inversiones Autorizadas

Con la nueva normativa, se autorizan “todas las transacciones” vinculadas al sector petrolero en Venezuela. Además, los contratos para “nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas” estarán abiertos a todas las compañías interesadas en establecerse en el país latinoamericano.

Contexto de la Decisión

Este anuncio se produce tras las declaraciones del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien comentó en una entrevista con NBC News que las ventas de petróleo venezolano supervisadas por Estados Unidos han generado más de 1.000 millones de dólares y se estima que podrían alcanzar otros 5.000 millones en los próximos meses.

Proceso y Licencias de Ventas

Wright destacó que la mayor parte del petróleo es procesada en refinerías estadounidenses y que la administración del expresidente Donald Trump destina las ganancias de estas operaciones al Gobierno encargado de Venezuela. Según él, Washington supervisará estas ventas hasta que se establezca un “Gobierno representativo en Venezuela”.

Visita a las Instalaciones de Chevron

En este contexto, Wright visitó junto a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, las instalaciones de una de las plantas operativas de Chedron en la Faja Petrolífera del Orinoco, ubicada en Morichal, estado Monagas.

Compromisos de Colaboración

La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, también estuvo presente y compartió un video en X, donde afirmó: “Trabajamos activamente para crear las condiciones que impulsen la transformación económica del país, en beneficio de venezolanos y estadounidenses”.

Noticia en desarrollo