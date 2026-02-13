¿Es el Momento Ideal para Comprar con la Caída de Precios?

La popular criptomoneda se aferra a precios intrigantes, a mitad de su pico histórico. Inversores y analistas analizan su futuro mientras la incertidumbre del mercado crece.

El precio de Bitcoin (BTC) se ubica alrededor de los u$s68.000, una cifra notablemente inferior al récord alcanzado en octubre de 2025, que fue de u$s126.198. Esta situación ha generado un intenso debate entre inversionistas y expertos del sector.

La caída por debajo del nivel psicológico de u$s70.000 a comienzos de febrero ha provocado un aumento en la presión vendedora, haciendo que la volatilidad de este activo sea aún más marcada. En este contexto, muchos se preguntan si el mercado ha encontrado un «piso» o si habrá caídas adicionales.

Corrección o Ajuste de Mercado

La recientes caídas de Bitcoin han sido vistas por algunos como un ajuste necesario tras el impresionante rendimiento del año anterior. Sin embargo, hay quienes consideran que el descenso está vinculado a la relación con otros activos de riesgo, como las acciones tecnológicas, en un ambiente macroeconómico incierto.

No obstante, varios operadores creen que Bitcoin puede haber encontrado un «piso local» en el rango de u$s60.000 a u$s70.000, sostenido por un aumento del volumen en las operaciones de venta y por indicadores que apuntan hacia la sobreventa.

Posible Oportunidad de Inversión

En este ambiente de precios bajistas, algunos traders afirman que la actual caída representa una oportunidad para acumular Bitcoin a un costo significativamente menor al de los picos de 2025.

Actores del mercado, tanto institucionales como minoristas, han comenzado a incrementar sus adquisiciones tras esta corrección, convencidos de que la bajada de más del 50% desde el máximo histórico puede facilitar estrategias de inversión a largo plazo.

Además, se ha observado un rebote técnico desde los u$s60.000, aunque con una volatilidad diaria notable. Esto sugiere que los inversores permanecen cautelosos, buscando señales claras antes de hacer movimientos más significativos.

Las decisiones macroeconómicas, especialmente sobre políticas monetarias en Estados Unidos, son esenciales para el entorno de las criptomonedas, ya que pueden afectar el interés en activos de riesgo como Bitcoin.

En medio de esta confusión, la comunidad cripto sigue atenta a la evolución del BTC, con opiniones divergentes: algunos creen en una pronta recuperación hacia nuevos máximos, mientras que otros piensan que la corrección aún está lejos de terminar.