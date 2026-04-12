EE.UU. se retira de las negociaciones de paz con Irán sin lograr un acuerdo

Las históricas discusiones entre Estados Unidos e Irán concluyeron sin un acuerdo en la capital de Pakistán, resaltando las profundas divisiones que aún persisten entre ambas naciones.

Conversaciones sin acuerdo

Las reuniones, que se llevaron a cabo en Islamabad, marcaron un hito al ser la primera comunicación directa entre Estados Unidos e Irán en décadas. Sin embargo, tras largas horas de negociaciones, las delegaciones confirmaron que no se llegó a un consenso.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien encabezó la delegación, señaló que no lograron convencer a los iraníes de aceptar las condiciones planteadas. Vance enfatizó que uno de los requisitos esenciales de Washington es el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares.

Declaraciones de las delegaciones

Desde el lado iraní, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, calificó las conversaciones de «intensas», advirtiendo que la efectividad de futuras negociaciones dependerá de la buena fe de Estados Unidos. Baqaei también hizo un llamado a evitar «demandas excesivas» y a reconocer los «derechos e intereses legítimos de Irán».

Un extenso diálogo

Vance, al comentar sobre la reunión, destacó que se extendió por 21 horas gracias a la mediación de Pakistán. Aunque celebró la profundidad de las discusiones, lamentó que no se alcanzara un acuerdo, considerando que esto podría tener consecuencias más negativas para Irán que para Estados Unidos.

El vicepresidente, quien se mantuvo en contacto constante con el presidente Donald Trump durante las negociaciones, reiteró que la prevención del desarrollo nuclear en Irán es una prioridad clave para la administración estadounidense.

El contexto del alto el fuego

El encuentro en Islamabad se gestó tras un frágil alto el fuego acordado el 8 de abril, mediado por Pakistán. Sin embargo, ya desde el inicio se evidenciaron tensiones, especialmente en lo que respecta a la situación en Líbano y el acceso a la navegación en el estrecho de Ormuz.

Además, las hostilidades entre Irán y Estados Unidos, que se intensificaron desde el ataque que resultó en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, han dejado en una situación delicada el alto el fuego, que Irán considera abarcador de más regiones, algo que Estados Unidos y sus aliados niegan.

Continúa la presión israelí

Las tensiones se agravan con las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien afirmó que las acciones militares de su país contra Irán seguirán, dejando en suspenso el resultado del alto el fuego establecido.

Ante este nuevo fracaso de las negociaciones, se reitera la necesidad urgente de un diálogo efectivo que pueda llevar a una solución duradera a las tensiones en la región.