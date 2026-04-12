Reservas Históricas y Dólar Estable: ¿Cómo Afecta el Riesgo País al Mensaje del Gobierno?

La tensión en la Casa Rosada incrementa, mientras el equipo económico del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, celebran un crecimiento notable en las reservas del Banco Central. Pero, a pesar de los hitos alcanzados, las críticas y la incertidumbre continúan acechando.

Las últimas cifras de compras de reservas del Banco Central son las más alentadoras en más de una década: 457 millones de dólares adquiridos en un solo día, elevando las reservas a un impresionantes 45.431 millones de dólares. Esto plantea la posibilidad de que, para abril, se superen los 47 mil millones, y quizás se alcance la simbólica barrera de los 50 mil millones de dólares al final del primer semestre. Este indicador es un claro guiño al Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya aprobación resulta crucial para el gobierno actual.

Tasas de Interés y Dólares en Baja

Sin embargo, con una tasa de interés Badlar que se ubica en 23.24% anual, muy por debajo de la inflación proyectada superior al 31%, el panorama no es del todo optimista. El dólar oficial, ya bajo de 1.400 pesos, cierra en 1.395, lo que representa una disminución del 6.7% en lo que va del año. A su vez, el dólar Blue flota en torno a los 1.390 pesos, reflejando inestabilidad en el mercado cambiario.

Desafíos que Afectan la Confianza del Inversor

A pesar de este avance en reservas, el riesgo país se aferra a cifras superiores a 500 puntos. Si bien algunos justifican esto por la crisis en Medio Oriente, muchos sostienen que deberían ser más bajos, considerando los recientes logros económicos. La inquietud persiste especialmente ante la obligación de pagar 21 mil millones de dólares en deudas para 2027, un desafío que solo podría resolverse con reservas que, por ahora, son insuficientes.

La “Amenaza Kuka” y las Expectativas Electorales

El gobierno ha comenzado a tratar la resistencia del riesgo país como el “Riesgo Kuka”, un término que evoca el posible regreso del kirchnerismo al poder. Aunque parece un recurso discursivo, lo cierto es que genera expectativas inciertas en los inversores. La diferencia en las tasas de colocación de bonos, con uno rindiendo 5.6% anual y otro 8.5%, exhibe la desconfianza hacia un eventual cambio de administración.

¿Un Juego Político o Económico?

La situación se complica aún más por el análisis de especialistas como Jorge Vasconcelos, quien advierte que la estrategia actual es más política que económica. La diferencia en los rendimientos de los bonos podría erosionar la capacidad del gobierno para gestionar la economía y extender vencimientos de deuda, lo que incrementa la presión en una administración que busca consolidarse.

En definitiva, mientras el equipo de Milei y Caputo intenta dar una imagen de control y estabilidad, la realidad económica presenta múltiples desafíos que requieren atención urgente. La economía sigue siendo un reflejo de la política, y la incertidumbre sobre el futuro no muestra señales de desaparecer.