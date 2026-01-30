EEUU: Senado alcanza acuerdo para evitar cierre gubernamental tras debate en Minnesota

Estados Unidos: Acuerdo Provisional en el Senado para Evitar el Cierre del Gobierno

Las negociaciones en el Senado han logrado un acuerdo temporal que asegura el financiamiento del gobierno hasta finales de septiembre, a la espera de la aprobación legislativa del presupuesto definitivo.

El reciente pacto permite una prórroga de dos semanas para el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, mientras continúan las discusiones sobre el presupuesto total. Los programas federales básicos, por su parte, estarán respaldados hasta finales de septiembre, siempre que ambas cámaras del Congreso aprueben el paquete legislativo antes de que finalice la semana.

Tensiones en el Congreso tras incidentes en Minnesota

Esta medida se produce en medio de un clima de creciente tensión y reclamos por parte de diferentes sectores. Recientes operativos en Minnesota resultaron en la muerte de dos estadounidenses, lo que reavivó el debate sobre la regulación del uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden federal, según reporta CNN.

Detalles del Acuerdo

El Senado y la Cámara de Representantes lograron un acuerdo provisional para evitar un nuevo cierre gubernamental. Aunque el respaldo inicial de los republicanos incluía todo el paquete de financiamiento, las controversias posteriores obligaron a desglosar la votación, tratándose por separado el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional.

Según información del líder demócrata Chuck Schumer, los fondos para los programas de cuatro de las cinco leyes se extenderán, mientras que la última correspondiente al Departamento de Seguridad Nacional queda pendiente de discusión.

Demandas de Reformas en la Seguridad Nacional

Las negociaciones también han puesto de manifiesto un llamado por mayores controles sobre las operaciones del Departamento. Los representantes demócratas han exigido que las reglas de uso de la fuerza de los agentes sean alineadas con las de las fuerzas policiales estatales y locales, así como la implementación obligatoria de cámaras corporales y la restricción de ciertas tácticas militares.

Este llamado surgió tras las críticas a las actuaciones de las agencias federales, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, en operaciones rurales donde se han reportado incidentes fatales.

La Respuesta del Presidente Trump

El presidente Donald Trump se refirió al progreso en la financiación del gobierno, indicando que se han realizado esfuerzos bipartidistas para evitar un cierre. Trump destacó la importancia de la Guardia Costera y subrayó que se están llevando a cabo reformas para mejorar su funcionamiento.

Un Futuro Incierto para el Congreso

El portavoz de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advirtió sobre la posibilidad de que la votación no se lleve a cabo antes del lunes, aunque subrayó que cualquier eventual cierre sería breve. La división del paquete legislativo ha resaltado la tensión existente y las demandas por mayor transparencia en las operaciones federales.

A medida que se aproxima la fecha límite de financiamiento, los senadores continuarán trabajando en las condiciones que regirán la acción del Departamento de Seguridad Nacional, mientras los recursos destinados a los demás programas del gobierno estarán asegurados hasta finales de septiembre, sujeto a la aprobación legislativa.