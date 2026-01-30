El Riesgo País Disminuye: ¿Por qué el Mercado Vuelve a Confiar en Argentina?

La disminución del riesgo país se posiciona como una de las grandes noticias del actual clima económico argentino, promoviendo un futuro más optimista para el gobierno y los ciudadanos.

La tendencia a la baja del riesgo país se ha transformado en una de las principales indicadores del renovado panorama económico de Argentina. Según el economista Adrián Ravier, “en diciembre de 2023, el riesgo país superaba los 2.500 puntos, y hoy romper la barrera de los 500 es una excelente noticia para el gobierno”.

Un Indicador Revelador

Ravier destaca que este indicador refleja los avances en el mercado y los esfuerzos por implementar un programa de estabilización económica. “Las reformas fiscales, monetarias y cambiarias, junto con la eliminación del cepo, han traído consigo múltiples buenas noticias”, señala. Además, resalta que, al comparar las proyecciones del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) de 2025 con 2024, se espera un crecimiento del 4,5%.

Un Contexto Fiscal Favorable

“Este gobierno ha logrado mantener un superávit fiscal desde el inicio de su mandato”, explica Ravier, lo que ha permitido gestionar las deudas heredadas sin recurrir a un endeudamiento excesivo.

Expectativas de Reformas Estructurales

La caída del riesgo país también se sustenta en la anticipación de reformas clave. “La inminente reforma laboral, la tributaria, y la apertura de acuerdos económicos con la Unión Europea son signos positivos que apuntalan la confianza en el país”, indica Ravier, haciendo hincapié en que su aprobación legislativa en el Congreso será vital.

Perspectivas de Deuda y Reservas

En cuanto a la posibilidad de que Argentina emita deuda a tasas similares a Ecuador, Ravier es optimista aunque cauteloso: “Podría suceder en el corto plazo, pero Argentina busca un enfoque más ambicioso”. Es relevante recordar que la dolarización de Ecuador reduce riesgos que aún deben ser abordados en Argentina.

Sin embargo, el analista muestra confianza en el actual esquema macroeconómico: “El Banco Central ha acumulado reservas que ya superan los 46.000 millones de dólares”, lo que aporta seguridad al modelo. Con un panorama favorable, anticipa que “la inflación seguirá disminuyendo y la economía comenzará a crecer, con proyecciones superiores al 3% para 2026”.

Señales de Consumo y Tasas de Interés

Respecto a las tasas de interés, Ravier aclara que seguirán disminuyendo de la mano de la baja inflación, aunque reconoce que habrá desafíos inmediatos. Sin embargo, asegura que “la recuperación ya está en marcha”, incluso en sectores que avanzan más lentamente.

En lo que respecta al consumo, Ravier apunta que las cifras actuales reflejan el contexto previo a las elecciones. “Los datos de diciembre, enero y febrero mostrarán tendencias más positivas”, asegura.

Acumulación de Reservas: El Pilar del Cambio

La acumulación de reservas es vista como un componente esencial del modelo económico actual, “era lo que se necesitaba”, subraya Ravier, mencionando que en enero se sumaron más de 900 millones de dólares, lo que demuestra que “no es necesaria una devaluación”. Este conjunto de factores, concluye Ravier, explica el optimismo actual: “La suba de los bonos y el descenso del riesgo país indican que Argentina es capaz de cumplir con sus compromisos financieros”.