Javier Milei En Vivo: Novedades de las Últimas Medidas del Gobierno

La Reforma Laboral en Cuestión: ¿Ultima Oportunidad a Solo 13 Días?

A tan solo 13 días de su posible tratamiento en el Senado, la reforma laboral se encuentra en un mar de incertidumbres. Mientras el Gobierno mantiene la fecha del 11 de febrero como objetivo, las negociaciones enfrentan obstáculos significativos.

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa dialogando con los gobernadores, como lo hizo recientemente con los del norte. Sin embargo, dentro del núcleo del poder libertario persiste una resistencia con respecto a ciertos artículos de la propuesta que desagradan a los mandatarios provinciales, generando un estancamiento en las discusiones.

Desafíos en el Proceso de Negociación

A pesar de las esfuerzos por parte de Santilli, el debate sobre la reforma laboral se encuentra parado. La preocupación radica en particular en secciones del texto que abordan la recaudación de Ganancias, un punto caliente que ha causado fricciones entre las partes involucradas.

Posturas Inflexibles en la Mesa Central

La reciente reunión de la mesa central no logró suavizar las diferencias. Aquellos que históricamente han buscado llegar a acuerdos se mostraron firmes en la decisión de dejar intacta la parte del proyecto que modifica la recaudación, manteniendo así la tensión en el ambiente político y social.

El Futuro de la Reforma Laboral

Con la cuenta regresiva en marcha, el tiempo corre en contra de todas las partes. La posibilidad de que la reforma se discuta en el Senado parece lejana, a menos que se logren consensos clave en los próximos días.

La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la política laboral en Argentina y cómo las decisiones que se tomen en las próximas semanas impactarán en la vida de millones de trabajadores y empleadores.