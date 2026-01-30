Antonela Semadeni: ‘Los precios se mantendrán estables’

La próxima campaña agrícola prevé un importante aumento en la producción, impulsado por la mejora en las condiciones de los cultivos más relevantes del país.

De acuerdo con Antonela Semadeni, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la proyección para la campaña agrícola 2025/2026 es alentadora, alcanzando aproximadamente 148 millones de toneladas en total. Este incremento se basará más en la cantidad que en un aumento de precios, lo que representa una noticia positiva en un contexto internacional de precios estables.

Soja en buena forma, maíz bajo vigilancia

La soja destaca en este pronóstico, con un 56% de los cultivos en condiciones óptimas. A su vez, un 34% se encuentra en estado regular, lo que augura un panorama favorable. Sin embargo, el maíz, particularmente en el sur de Córdoba, enfrenta desafíos debido a condiciones climáticas adversas. Semadeni advirtió que el 75% del maíz temprano está en su período crítico y requiere atención inmediata.

Mercado internacional y expectativas de precios

En el ámbito global, la competencia con Brasil y Estados Unidos será intensa. Se anticipa que ambos países lograrán buenas cosechas, lo cual moderará los precios internacionales. Para el maíz, se prevé que los precios rondarán los 190 a 200 dólares, limitando cualquier alza significativa en el mercado.

Las abundantes ofertas a nivel mundial indican que las exportaciones serán impulsadas por el volumen y no por cambios en los precios, lo que es una realidad a tomar en cuenta para los productores locales.

Impacto climático y salud de los cultivos

Desde el punto de vista climático, la situación es variada. Mientras que regiones del norte y el noreste del país disfrutan de lluvias adecuadas, el centro-sur de Córdoba y partes de La Pampa se encuentran en condiciones secas. Este último es un aspecto a monitorear, ya que Córdoba representa el 40% de la producción nacional de maíz.

En lo que respecta a plagas, Semadeni expresó que por el momento no hay razones para alarmarse. La arañuela roja y la chicharrita del maíz no se han convertido en amenazas significativas, gracias a la ausencia de heladas tempranas.