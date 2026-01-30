El vino español busca conquistar el mercado indio, donde Australia e Italia marcan la pauta

El sector vitivinícola español se adentra en el competitivo mercado indio, tras un acuerdo comercial histórico con la Unión Europea.

Un Nuevo Horizonte para el Vino Español

La reciente firma de un pacto comercial entre la Unión Europea y la India, tras 18 años de negociaciones, abre un vasto mercado de más de 1.400 millones de consumidores para las empresas comunitarias. Este acuerdo promete eliminar o reducir aranceles en un 96,6% de las exportaciones de la UE, lo que podría traducirse en un ahorro anual de hasta 4.000 millones de euros para las compañías españolas.

Impacto del Acuerdo en el Vino

El vino español, que enfrentaba un gravamen del 150% en India, verá con este pacto su arancel reducido a un 20% para la gama premium y a un 30% para la gama media. A pesar de que España ocupa actualmente el noveno lugar en valor de exportación a este país, con solo 0,5 millones de euros y 0,2 millones de litros en el último año, el futuro se presenta prometedor.

Incremento en la Demanda de Vino

En el último periodo analizado, la India importó 5,65 millones de litros de vino por un total de 24,9 millones de euros, evidenciando un crecimiento del 26% en volumen y del 9% en valor. Con Australia como principal proveedor, seguido por Italia y Francia, el mercado indio parece incluir a España en su radar de crecimiento.

La Competencia y la Evolución del Mercado

Desde el año 2000, Australia se ha consolidado como el proveedor predominante en India, incrementando su cuota de mercado gracias al acuerdo bilateral firmado en 2022. Singapur y Francia también son competidores significativos, aunque Francia ha visto una drástica reducción de su participación en el mercado indio, pasando de un 58% en 2000 a solo un 16% en el presente.

Crecimiento de la Cuota de Mercado Española

A pesar de su actual escasa presencia, España ha incrementado su participación en el mercado indio, subiendo del 0,2% en valor y 0,1% en volumen en el año 2000, al 1,9% y 3,4% respectivamente en el último periodo. Esto muestra un claro potencial para el desarrollo del vino español en un mercado en expansión.