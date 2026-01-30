Juan Sánchez: ‘Se protegió la macroeconomía, pero se olvidó a la gente’ sobre la inflación en Uruguay

Si bien Uruguay se destaca por su orden macroeconómico, un análisis revela que este éxito puede tener un precio elevado para su población. El economista Juan Sánchez expone el verdadero trasfondo de la situación económica actual en el país.

Un Panorama Económico Favorable Pero Desiguales

Uruguay ha sido elogiado por su baja inflación y riesgo país controlado. Sin embargo, Juan Sánchez, economista uruguayo, subraya que detrás de estos logros hay un costo significativo. “Es muy lindo todo, pero la pregunta es cómo nos va”, manifestó en el programa Canal E, haciendo hincapié en la preocupación por la calidad de vida de los ciudadanos.

Luego de la crisis económica que afectó a diversos países de la región, Uruguay pudo recuperarse gracias a acuerdos políticos y apoyo externo. Sánchez recuerda que “si Uruguay no conseguía esos recursos, se volvía Afganistán”, un comentario que refleja la gravedad de la situación en su momento. Esta recuperación fortaleció el sistema financiero, pero también dejó atrás a sectores claves de la economía.

Prioridades Económicas: ¿Dejaron de Lado a las Personas?

Según Sánchez, “se cuidó el trasero de la macro y se descuidó a la gente”. La estrategia económica se centró en controlar la inflación y el riesgo país, ignorando señales alarmantes de la economía real. Exportadores e industriales han comenzado a expresar su desesperación ante la pérdida de competitividad. “Para los exportadores, ya no es incomodidad, es desesperación”, citó, haciendo referencia a informes recientes sobre la situación del sector.

La apreciación del peso, consecuencia de la política antiinflacionaria, ha encarecido los productos en el ámbito internacional, afectando particularmente a los sectores productivos. A pesar de los indicadores financieros positivos, muchos ciudadanos y pequeñas empresas enfrentan tasas de financiación exorbitantes, que no reflejan el entorno de riesgo país.

Endeudamiento y Falta de Apoyo a los Más Vulnerables

Uno de los datos alarmantes es el nivel de endeudamiento de la población: “casi un millón de personas estuvieron en el clearing; en un país de tres millones y medio, eso es devastador”. Aunque se han implementado medidas para apoyar a los deudores más vulnerables, el problema estructural se mantiene sin resolverse.

Ajustes Necesarios en el Gobierno Uruguayo

Recientemente, el gobierno ha reconocido la necesidad de cambiar su enfoque. Aunque no se ha hecho un “mea culpa” formal, las correcciones son evidentes. “No es que hagan mea culpa, hacen correcciones porque la situación no es nada buena”, aclaró Sánchez, quien observó que el Banco Central ha comenzado a reconsiderar su postura acerca de los costos de vida en el país.

Lecciones para Argentina: Un Llamado de Atención

Sánchez destaca la similitud entre la situación de Uruguay y la de Argentina, advirtiendo que “esto se soluciona en un Excel, pero no se solucionan las personas”. La idea de que la microeconomía se ajustará sola tras estabilizarse la macroeconomía es un enfoque peligroso. La falta de crecimiento productivo y el alivio financiero para la población podrían convertirse en una verdadera bomba de tiempo.