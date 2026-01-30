El Gobierno declara 2026 como «Año de la Grandeza Argentina»

El presidente Javier Milei ha proclamado el 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”, una frase que ahora adornará toda la documentación oficial del Estado. Esta decisión busca reflejar las metas económicas y reformas que marcarán su mandato.

Con la firma del DNU 56/2026, la administración de Javier Milei establece la inclusión de esta frase en todos los documentos oficiales de la administración pública nacional. Acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el decreto también invita a otras jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, a sumarse a esta declaración simbólica.

Fundamentos de la Designación

El decreto destaca el impacto positivo que han tenido las políticas implementadas durante los primeros dos años de gestión, señalando que estas acciones fueron clave para “sentar las bases de estabilidad y crecimiento” económico. Las políticas adoptadas promueven un periodo centrado en el desarrollo y la sostenibilidad, buscando así devolver al país a una senda de prosperidad.

Transformaciones en el Horizonte

El documento enfatiza la necesidad de reformas estructurales que estabilicen la macroeconomía y continúen reduciendo la burocracia estatal. Según el Gobierno, es esencial minimizar cargas no productivas para que la actividad pública pueda enfocarse en sus objetivos primordiales. Se menciona la urgencia de “sostener un proceso de transformación estructural que fortalezca el Estado de Derecho y garantice el ejercicio de derechos y libertades”.

Desde la visión del Ejecutivo, este nuevo año es una oportunidad para profundizar en los cambios que exigen las instituciones del país. La gestión actual se compromete a fomentar la libertad ciudadana y sostiene que la fortaleza institucional y una administración eficaz son reflejos de la grandeza de la nación. Asimismo, el decreto recalca que estabilidad y previsibilidad son elementos fundamentales para estimular inversiones y aumentar la productividad.

Años Anteriores y Continuidad de Proyectos

La declaración del 2026 sigue la línea de las designaciones de años anteriores. El 2024, el primer año de Milei en la presidencia, fue reconocido como el “Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad de la Gente”. En tanto, el 2025 se nombró “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”, reflejando un enfoque constante en la transformación y reestructuración del país.

