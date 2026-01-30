Capítulo 2: La Controversia de los Caños entre Techint y los Tubos Indios

La competencia por la construcción de gasoductos que conectarán Vaca Muerta con las costas de Río Negro se intensifica, y las decisiones estratégicas están marcando el rumbo del sector energético argentino.

La reciente asignación de la obra a la firma india Welspun ha dejado a Tenaris fuera de la jugada, provocando reacciones en el Grupo Techint, que mantiene un perfil bajo mientras se evalúa una denuncia por dumping. En poco más de un mes, comenzará la construcción de 470 kilómetros de ductos para conectar los yacimientos neuquinos con el Golfo San Matías, utilizando tubos indios.

La salida de Techint de un negocio que dominó durante 70 años abre un nuevo capítulo en la industria, cuyas implicaciones se desvelarán con el tiempo. En marzo, el coloso del acero competirá en una sociedad con SACDE, la constructora de Marcelo Mindlin, por un contrato de gasoducto relacionado al proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) de Southern Energy (SESA).

Inversión en Juego

La inversión total para este ambicioso proyecto asciende a aproximadamente USD 1.300 millones. La licitación comenzó hace diez días, coincidiendo con la adquisición de materiales a Welspun. Competidores de Estados Unidos, México, Brasil e Italia han sido convocados, y más de una docena de empresas locales, además de Tenaris, participarán en esta compleja licitación que se divide en cuatro tramos, permitiendo que las empresas se presenten en más de un segmento.

Normas de Transparencia en la Licitación

La estructura accionaria del consorcio ha desencadenado protocolos de transparencia para salvaguardar la integridad del proceso. Debido a la participación dual de Mindlin, Pampa Energía se ha autoexcluido del comité evaluador. Así, los socios restantes: Pan American Energy (30%), YPF (25%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%) decidirán el ganador sin influencia externa.

Impacto de la Oferta India

Mientras se analizan las propuestas, la decisión de optar por los tubos indios de Welspun ha generado controversia en el sector. La unanimidad entre las cinco empresas destacó la necesidad de establecer licitaciones justas para fomentar la participación extranjera. La posible aceptación de la denuncia por dumping de Techint no alterará el proceso ya adjudicado.

El sector critica que la fabricación de tubos de Techint depende en gran medida de operaciones en Brasil, lo que diluye su impacto en la producción local. Así, enfrenta la posibilidad de perder una segunda oportunidad consecutiva en un campo donde antes se consolidó como pionero.

Pendientes Futuras: YPF y ENI

En marzo también se iniciará la licitación de caños para el proyecto de YPF y la italiana ENI, ligadas a financiamientos que estipulan el avance de los procesos. De nuevo, Techint competirá con grandes empresas de India y China.

El mercado energético se prepara para un paquete de obras que definirá la infraestructura exportadora en la próxima década, incluyendo la construcción de tres ductos adicionales para el proyecto Argentina LNG, liderado por YPF.

Las futuras licitaciones seguirán el modelo de licitaciones privadas abiertas, sin las protecciones arancelarias previas, lo que promete abrir un panorama más competitivo e innovador. El primer desafío ya está en marcha: la construcción del ducto troncal entre Neuquén y la costa atlántica.