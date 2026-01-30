Phil Collins: A sus 75 años, un viaje entre éxitos y sufrimientos

Phil Collins, ícono del rock y autor de baladas memorables, celebra su 75 cumpleaños rodeado de recuerdos y desafíos. A pesar de su estado de salud, el legado de este músico sigue brillando con fuerza.

Un artista que desafía al tiempo

A pesar de las adversidades, Phil Collins ha llegado a sus 75 años con una sinceridad que ha resonado en sus seguidores. Conocido por sus baladas de los 80 y su legado en Genesis, Collins ha enfrentado desafíos personales que han dejado una huella en su vida y carrera.

Celebraciones y reflexiones profundas

Para conmemorar este hito, la BBC presentó un ciclo de programas radiales y de podcast que exploran su trayectoria musical y sus vivencias. Una de las conversaciones destacadas, moderada por la periodista Zoe Ball, tocó temas como su trayectoria en Genesis, su impresionante carrera como solista y sus luchas personales.

Conflictos de salud y honestidad sobre su vida

En un tono emotivo, Collins habló sobre las numerosas cirugías a las que se ha sometido en los últimos años. “Convivo con una enfermera 24 horas”, confesó, dejando claro el impacto que ha tenido en su día a día. A lo largo de su conversación, también se abordó su relación con el alcohol, admitiendo haber pasado dos años sobrio.

Un recorrido musical lleno de hitos

La trayectoria de Collins comenzó a los 19 años cuando se unió a Genesis, una banda que revolucionó el rock progresivo. Con álbumes icónicos como Foxtrot y Selling England by the Pound, su habilidad para la percusión contribuyó al sonido distintivo del grupo.

El ascenso de una leyenda en solitario

Con el paso del tiempo, Collins desarrolló su carrera solista, lanzando discos emblemáticos como No Jacket Required. Su aparición en el Festival Live Aid de 1985, donde se presentó en dos continentes el mismo día, lo consolidó como una figura clave en la música de la época.

El legado de una carrera multifacética

Los problemas de salud que ha enfrentado no han disminuido su pasión por la música. Aunque su última gira lo llevó a cantar desde una silla, esto no le ha robado el deseo de conectarse con sus fans. Collins sigue siendo un referente con más de 150 millones de discos vendidos y un lugar bien merecido en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Una despedida emotiva

El último tour de Genesis no solo marcó el fin de la era de la banda, sino también el cierre de su travesía como artista en solitario. Aunque la música en vivo se ha vuelto un desafío, su legado perdurará, recordándonos que el arte y la pasión no conocen límites.