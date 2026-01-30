Euro Blue: Cierre del 29 de enero de 2026

¿Qué cotización tiene el euro hoy, 29 de enero de 2026?

Este jueves, el mercado muestra una diferencia notable entre el euro blue y el oficial, dejando a los consumidores con varias opciones. Conoce todos los valores actualizados y las tendencias del día.

Valor del euro blue hoy

El euro blue cerró este 29 de enero a $1.791,75 para compra y $1.754,75 para venta. Esta cifra, mayor que la oficial, refleja el funcionamiento del mercado paralelo que sigue siendo atractivo para muchos.

Euro oficial: ¿cuánto cuesta hoy?

En el ámbito del mercado formal, el euro oficial cotiza a $1.670,00 para la compra y $1.770,00 para la venta, según el Banco de la Nación Argentina.

Euro tarjeta: lo que necesitas saber

El euro tarjeta, utilizado para gastos en el exterior, se encuentra en $2.283,24 para la compra y $1.660,51 para la venta. Este tipo de cambio es crucial para quienes viajan o realizan compras en línea.

Comparativa de cotizaciones en bancos argentinos

Hoy, 29 de enero, así se presenta la cotización del euro en diferentes entidades financieras:

Banco Ciudad: $1.670,00 comprador, $1.770,00 vendedor.

Banco Nación: $1.670,00 comprador, $1.770,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.700,00 comprador, $1.760,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.670,51 comprador, $1.764,48 vendedor.

Banco Supervielle: $1.640,00 comprador, $1.737,00 vendedor.

La situación del dólar blue hoy

Asimismo, el dólar blue se posiciona en $1.455,00 para compra y $1.475,00 para venta en el mercado paralelo. Este valor, también más alto que el oficial, refleja la fluctuación de la moneda en el entorno informal.

Con estos datos en mano, el mercado cambiario continúa siendo un indicador clave para entender la situación económica del país.