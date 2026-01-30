ETIAS 2026: Lo que necesitas saber sobre el nuevo permiso para viajar a Europa

Los viajeros a Europa deben saber que, a pesar de las expectativas, el ETIAS, la nueva autorización electrónica que se implementará en el espacio Schengen, no entrará en vigor hasta el último trimestre de 2026. Entérate de todo lo que necesitas saber sobre este requisito esencial.

¿Qué es el ETIAS?

El ETIAS, por sus siglas en inglés para el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, es una autorización electrónica que deberán obtener los ciudadanos de países exentos de visa, como los argentinos, para entrar en 30 naciones europeas. Quedarán excluidos aquellos que posean un pasaporte de un país del espacio Schengen.

¿Cuándo comenzará a funcionar el ETIAS?

El inicio de operaciones del ETIAS está programado para el último trimestre de 2026. Por el momento, no es necesario que los viajeros tomen ninguna medida adicional. Se espera que la Unión Europea comunique la fecha exacta de lanzamiento con varios meses de antelación.

Contexto Histórico del ETIAS

Desde su propuesta en 2016, el ETIAS ha sido concebido para fortalecer la seguridad en las fronteras del espacio Schengen. Sin embargo, diversas demoras, en gran parte debido a la pandemia, han postergado su implementación. En octubre de 2025, se comenzará a implementar el EES (Entry/Exit System), que automatiza el control de pasaportes y se espera le dé soporte al ETIAS.

Detalles Importantes

¿Quién necesita el ETIAS?

Aproximadamente 1.400 millones de personas de 59 países deberán contar con el ETIAS para ingresar en 30 naciones europeas para estancias cortas. Los argentinos deberán gestionarlo para viajar en el futuro.

Cómo obtener el ETIAS

El ETIAS se tramita en línea antes de viajar. Al realizar la solicitud, es necesario indicar el primer país de permanencia, lo que no limita las opciones de viaje a otros países de la zona Schengen una vez obtenido.

Es crucial completar un formulario con datos personales, incluyendo una dirección de correo electrónico a la que se tenga acceso, ya que será el medio para cualquier comunicación relacionada con la solicitud.

Costos y Duración del ETIAS

La tarifa establecida para la autorización es de 20 euros, y se exime del pago a menores de 18 años y mayores de 70. El ETIAS será válido por hasta tres años o hasta que expire el pasaporte con el que fue emitido, permitiendo múltiples entradas y estancias cortas de hasta 90 días en un periodo de 180 días.

¿Qué Hacer Si Se Deniega la Solicitud?

Si la solicitud es rechazada, el correo electrónico de notificación incluirá los motivos. Por ello, se recomienda tramitar la autorización con antelación, prestando especial atención a los detalles ingresados para evitar errores que puedan llevar a la negación del permiso.

Conclusión

Mientras tanto, los viajeros pueden continuar ingresando a Europa como lo han hecho hasta ahora, con la seguridad de que el ETIAS empezará a funcionar en 2026, estableciendo un nuevo estándar para la entrada al continente.