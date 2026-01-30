Villa Crespo: La pizzería de 58 años que mantiene la esencia porteña

La Pizza Porteña: Una Delicia con Historia

La pizza porteña es un ícono de la cultura argentina, resultado de un legado gastronómico que se ha forjado a través de los años. No se trata de una simple imitación; es una creación auténtica que refleja la esencia de su pueblo.

Con más de un siglo de historia en Argentina, la pizza porteña ha dejado una huella indeleble en la gastronomía local, convirtiéndose en un símbolo que ha conquistado a millones.

Un Viaje a la Década del 30 Si exploramos el Archivo General de la Nación, encontraremos fascinantes fotografías que capturan el auge de las pizzerías en la década de 1930, un periodo que marcó el inicio de una tradición culinaria. Las pizzerías comenzaron a establecerse en diversos barrios para deleitar a locales y visitantes.

Las Pizzerías Legendarias que Perseveran Algunas de estas instituciones aún se mantienen vivas, como Pin-Pun (1927), Banchero, Güerrin, Las Cuartetas, Pirilo (1932), El Cuartito (1934), La Americana (1935), Angelín y La Mezzetta (1938). Cada una ha contribuido a la construcción de los principios fundamentales de la pizza porteña.

Los Elementos Clave de la Pizza Porteña La base esponjosa, resultado de una fermentación cuidadosa, se complementa perfectamente con un queso derretido que recuerda a un volcán en erupción. La salsa de tomate, sencilla pero rica en sabor, se convierte en el acompañante ideal.

Combinaciones Irresistibles Existen combinaciones clásicas que nunca pasan de moda, como muzzarella, napolitana, calabresa, jamón y morrón, provolone y, por supuesto, la famosa fugazzeta. Para darle un toque especial, los pizzeros suelen añadir un poco de chimichurri antes de servir.

Las Pizzerías de los Barrios Cada barrio de Buenos Aires cuenta con sus propias pizzerías históricas que han formados parte del patrimonio culinario local. Villa Crespo y Paternal, por ejemplo, son célebres por su variada oferta de pizzerías emblemáticas como Angelín, Nápoles y El Trébol.

Torino Norte: Un Clásico Moderno Inaugurada en 1968, Torino Norte es un emblemático punto de encuentro en la ciudad. Situada en una intersección estratégica, su acogedor ambiente y servicio profesional la han consolidado como un lugar de referencia entre los vecinos.

Variedad y Calidad a la Vista Sus amplios salones y un horno visible, conocido como “dragón”, garantizan la cocción perfecta de las pizzas. Con más de cincuenta opciones en su menú, la oferta incluye desde las clásicas hasta propuestas gourmet.

Delicias que no se Pueden Perder La fainá es un acompañamiento fundacional: delgada, dorada y deliciosa. Por su parte, la pizza de seis quesos combina ingredientes exquisitos que prometen una experiencia única. La reconocida fugazzeta, con su masa esponjosa y abundante queso, es una auténtica obra maestra.