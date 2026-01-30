Martín de la Puente avanza a la final de silla de ruedas en Australia

El tenista español Martín de la Puente ha logrado una sorprendente victoria que lo lleva a la gran final del Abierto de Australia, destacándose en una jornada memorable para el deporte adaptado.

Un triunfo en el corazón del tenis australiano

En un emocionante encuentro celebrado el pasado viernes, De la Puente venció al británico Alfie Hewett, primer cabeza de serie, con un contundente 6-4 y 6-4 en un partido que duró 1 hora y 27 minutos. Su estrategia y habilidad en la cancha fueron clave para esta victoria.

El jugador gallego brilla en Melbourne

Martin de la Puente, originario de Galicia, está viviendo uno de los momentos más destacados de su carrera al alcanzar la final en este prestigioso torneo. Su sólido juego desde el fondo de la pista ha sido fundamental en su camino hacia la cima en este primer Grand Slam del año.

Próximo desafío: enfrentarse a Tokito Oda

El gallego se enfrentará al japonés Tokito Oda, número dos del mundo, quien previamente superó al argentino Gustavo Fernández en una semifinal repleta de emoción. La final promete ser un emocionante espectáculo para los fanáticos del tenis en silla de ruedas.

Un escenario para la grandeza

El Abierto de Australia se ha consolidado como una plataforma vital para los atletas adaptados, brindando visibilidad y reconocimiento a sus impresionantes logros. De la Puente tiene la oportunidad de dejar una huella imborrable en la historia del tenis al luchar por el título.