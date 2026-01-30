Dólar en Córdoba: Cotización del 30 de enero

El 30 de enero, el dólar oficial marca un nuevo hito en el mercado cambiario argentino. A continuación, te ofrecemos un resumen completo de las cotizaciones más relevantes de la jornada.

Este viernes, el dólar oficial en el Banco Nación se encuentra a la venta a 1.465 pesos y a 1.415 pesos para la compra. El Gobierno ha establecido bandas de fluctuación para la divisa que oscilan entre $1.000 y $1.500 pesos.

Dólar Banco Nación

El valor del dólar en el Banco Nación destaca entre las distintas entidades, reflejando la dinámica del mercado actual.

Dólar Blue

La cotización del dólar blue sigue con su propia tendencia, siendo un indicador clave en la economía informal del país.

Dólar MEP

En el mercado MEP, hoy el dólar presenta un precio de $1.458,22 para la compra y $1.459,60 para la venta, mostrando ligeras variaciones respecto a días anteriores.

Variaciones en Diferentes Bancos

La cotización del dólar oficial puede variar de una entidad bancaria a otra. Aquí algunos ejemplos:

Bancor

– Compra: $1.415

– Venta: $1.475

BBVA

– Compra: $1.420

– Venta: $1.470

ICBC

– Compra: $1.405

– Venta: $1.465

Banco Supervielle

– Compra: $1.429

– Venta: $1.469

Las cotizaciones reflejan la continua evolución de la economía argentina y son un elemento esencial para quienes operan en el mercado cambiario.