Melania: El polémico documental de 40 millones sobre la esposa de Donald Trump

Este 30 de enero, el documental «Melania» hará su debut a nivel mundial, prometiendo una mirada única sobre la vida de Melania Trump, la esposa del ex presidente estadounidense.

Un Estreno con Todo el Esplendor

La espera terminó. Amazon MGM ha preparado una premiere de lujo este jueves en Washington D.C., en el renombrado Trump-Kennedy Center, donde Melania y Donald Trump fueron los invitados de honor, rodeados de fervientes simpatizantes.

En Argentina, mientras tanto, el estreno se vio retrasado un día, sin funciones previas para la prensa ni eventos especiales.

Una Rivalidad por la Producción

La carrera por adquirir este documental de 104 minutos fue feroz entre los grandes estudios de Hollywood. Amazon se alzó con la victoria, ofreciendo la sorprendente suma de 40 millones de dólares, superando ofertas de Disney y Paramount.

Se rumorea que esta gran oferta surgió tras una cena privada entre Jeff Bezos y Donald Trump en Mar-a-Lago, donde se tejieron los primeros hilos de esta colaboración.

Se estima que Melania se quedó con alrededor de 28 millones de dólares de esa inversión.

Una Estrategia Comercial Controvertida

El filme se estrenará en 1.500 cines estadounidenses, con un presupuesto de marketing de 35 millones de dólares. Según pronósticos de la industria, podría recaudar entre 3 y 5 millones de dólares en su primer fin de semana.

A pesar de las cifras, el verdadero interés parece centrarse en fortalecer la relación con la figura presidencial, más que en la rentabilidad directa del documental.

¿De Qué Trata «Melania»?

¿Qué podemos esperar de «Melania»? Este documental no es una biografía convencional de la primera dama, sino una mirada a los 20 días previos a la segunda inauguración presidencial de su esposo. A diferencia de lo que podría pensarse, la narrativa se centra en Melania y sus preparativos para la cena de honor, así como en sus interacciones con sus estilistas.

El filme incluye momentos intrigantes, como una conversación entre Melania y el presidente, filmada en un lujoso baño.

La Dirección y el Controversial Pasado de Brett Ratner

Dirigido por Brett Ratner, conocido por éxitos como «Rush Hour» y «X-Men: La batalla final», este es su primer proyecto tras numerosas acusaciones de mala conducta. La elección de Ratner ha generado debates sobre si es el nombre indicado para un proyecto tan delicado.

La Participación de un Productor Argentino

Entre los seis productores del filme se encuentra el argentino Fernando Sulichin, famoso por su colaboración con Oliver Stone. A sus 59 años, Sulichin ha producido numerosas películas, y se espera que tenga un lugar destacado en la premiere del documental.