Ejecutan a Testigo Clave en Juicio Mafioso en Comodoro

Un suceso trágico sacude a la comunidad de Comodoro Rivadavia, donde un joven que iba a declarar en un juicio por homicidio fue asesinado. Se investiga la posibilidad de un ajuste de cuentas relacionado con su testimonio.

El aire de Comodoro Rivadavia se tiñó de luto en la mañana de este miércoles tras el asesinato de dos personas, entre las cuales se encontraba Rodrigo César Pedro Nieves, de unos 25 años. Este joven era un testigo clave en el juicio por el homicidio de su familiar, Matías Nieves, y tenía programada su declaración para el jueves 23 de abril, según informó la Procuración General.

Nieves, cuya importancia en el juicio era fundamental, fue acribillado junto a una mujer cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades del Ministerio Público Fiscal están llevando a cabo pesquisas intensivas para determinar si el crimen está vinculado a su rol en el proceso judicial.

Detalles del Caso

El joven tenía antecedentes penales y había sido condenado a 11 años de prisión como resultado de un homicidio ocurrido en 2019. Este contexto judicial aumenta la complejidad del caso, ya que su muerte podría estar relacionada con conflictos familiares de larga data.

El asesinato de Matías Nieves, ocurrido el 24 de enero de 2025, en el barrio Jorge Newbery, es el trasfondo de este trágico evento. Las autoridades no descartan un vínculo entre el tiroteo en el que perdió la vida Rodrigo y otros episodios de violencia relacionados con su familia, los Nieves, y la familia rival, los Vera, con quienes han tenido conflictos desde los años 90.

Investigaciones en Curso

Los fiscales de la ciudad han indicado que están recopilando información y que brindarán actualizaciones a medida que avancen con las diligencias. La hipótesis principal que se maneja es la de un posible ajuste de cuentas, un tema que genera creciente preocupación entre los residentes y las autoridades de seguridad.