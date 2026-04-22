Anthropic en Buenos Aires: Explorando Talento y Oportunidades de IA en la Región

La compañía creadora de Claude llega a Sudamérica para conectarse con emprendedores y explorar el futuro de la inteligencia artificial.

Anthropic, la innovadora firma detrás de Claude, ha comenzado su primera visita oficial a Sudamérica, aterrizando en Buenos Aires con una agenda repleta de actividades dirigidas a la comunidad tech local. La compañía se centra en descubrir el potencial del talento humano y la infraestructura energética de la región, vitales para potenciar su desarrollo tecnológico.

El primer evento tuvo lugar en las oficinas de Tiendanube, donde un grupo selecto de 50 emprendedores, incluyendo a figuras destacadas como Daniel Rabinovich, CTO de MercadoLibre, participaron en un exclusivo intercambio de ideas con los líderes de Anthropic. Este espacio permitió discutir las últimas tendencias en inteligencia artificial y su aplicación en negocios de diversas escalas.

Durante la charla, la empresa presentó sus modelos en desarrollo, entre ellos Mythos, un sistema que genera controversias por su posible uso en el ámbito de la ciberseguridad. Aunque no se realizó una demostración en vivo, se abordó su posible impacto y las consideraciones que la compañía está evaluando antes de su lanzamiento.

Hackathon Innovador: Creando Soluciones con IA

En un segundo evento, un hackathon en Digital House Belgrano reunió a más de 200 desarrolladores y estudiantes de todo el país. La consigna fue experimentar con Claude y explorar aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en proyectos reales.

El equipo ganador presentó una innovadora solución de ciberseguridad para servicios financieros. Además, se otorgaron premios en categorías como educación, salud y finanzas, con el apoyo de mentores del reconocido portafolio de Kaszek y figuras del ecosistema emprendedor.

Esta visita fue facilitada por Kaszek, el principal fondo de capital de riesgo de Latinoamérica, conocido por invertir en empresas de renombre como Nubank, Kavak y NotCo. En su último trimestre, Kaszek ha liderado importantes rondas de inversión en el ecosistema argentino, consolidando su posición como un actor clave.

Por ejemplo, destacaron la Serie B de Tapi por 27 millones de dólares, la Serie A de Humand por 66 millones de dólares y la Serie C de Pomelo, que cerró en enero con 55 millones de dólares.

El impacto de Kaszek también se sintió en eventos significativos, como la Argentina Week en marzo, donde se reunió a importantes CEOs del mundo financiero.