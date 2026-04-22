Nuevo revés para Toviggino y Tapia: la fiscalía rechaza la ‘reparación integral’ para cerrar el caso de evasión

La AFA en la Mira: Fiscal Se Opondrá al Cierre de Causa Contra Dirigentes

El fiscal Claudio Navas Rial ha tomado una postura firme al rechazar la solicitud de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y su tesorero, Pablo Toviggino, para cerrar un caso en el que están acusados de retención indebida de impuestos y aportes.

La defensa de Toviggino argumentó que la deuda fiscal ya había sido regularizada y que esto debería considerarse como una forma de reparación, solicitando así el cierre de la causa penal. Los restantes acusados apoyaron este planteo. Sin embargo, el fiscal sostuvo en su dictamen que “el mero hecho de haber regularizado la deuda no es suficiente para justificar el cierre de la causa, dado que no se cuantifica el daño causado al sistema tributario y de la seguridad social”. Esta decisión ahora debe ser evaluada por el juez Diego Amarante.

El Caso de la AFA: Cargos y Procesamientos

El juez Amarante ya procesó a Tapia, Toviggino, al gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo, al secretario general, Cristian Malaspina, y al ex secretario general, Víctor Blanco, por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. La entidad dejó de pagar más de 19.300 millones de pesos, a pesar de contar con los fondos necesarios. En su resolución, el juez indicó que se había implementado «un plan evidente para realizar depósitos tardíos de grandes sumas de dinero, lo que generaba beneficios financieros a costa de este incumplimiento».

Defensa de los Acusados y Argumentos Legales

Las defensas aseguran que la deuda fue regularizada con intereses antes de que ARCA presentara la denuncia penal que desencadenó la causa. Por ello, la defensa de Toviggino, liderada por el abogado Marcelo Rocchetti, reiteró que esto debería considerarse como una reparación integral del daño, solicitando el archivo del expediente. Para evaluar este planteo, el juez Amarante abrió un expediente adicional. El fiscal Navas Rial argumentó que la reparación integral no se contempla en las leyes penales tributarias vigentes.

Desafíos Legales y Apelaciones en Curso

La Fiscalía también ha señalado que la defensa no ha especificado “cuál es la suma exacta que se ha saldado mediante los pagos de las obligaciones adeudadas”. A esto, Navas Rial destacó que “el supuesto pago de la deuda no puede considerarse una verdadera reparación al daño causado al sistema de recaudación impositiva”. ARCA, que actúa como querellante, también se opone a cerrar el caso. El juez Amarante deberá tomar una decisión al respecto.

La Cámara y el Futuro del Caso AFA