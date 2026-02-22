Ejército Mexicano elimina a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco; desata ola de violencia

El Fin de una Era: El Abatimiento de «El Mencho» Sacude a México

La muerte de Nemesio Oseguera, conocido como «El Mencho», líder del CJNG, marca un hito en la lucha contra el narcotráfico en México y genera tensiones en varias regiones del país.

El ejército mexicano logró abatir el domingo al infame Nemesio Oseguera Cervantes, apodado «El Mencho», considerado uno de los capos de las drogas más buscados por las autoridades tanto en México como en Estados Unidos.

El ataque se llevó a cabo en las primeras horas del domingo en el municipio de Tapalpa, en Jalisco. Durante el operativo, «El Mencho», de 59 años, resultó gravemente herido y falleció mientras era trasladado a un hospital en la Ciudad de México, según informó la Secretaría de Defensa Nacional.

Impacto del Operativo Militar

El accionar del ejército dejó un saldo de varios miembros del cártel muertos. Además, se incautaron vehículos blindados y un arsenal que incluía lanzacohetes.

Reacciones Inmediatas

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que tras el operativo se desencadenaron enfrentamientos y ataques en la región. Grupos delictivos bloquearon carreteras y quemaron vehículos en respuesta a la operación militar. Lemus instó a los ciudadanos a respetar el código de alerta roja y a evitar salir de sus hogares en medio del caos.

«El Mayor Premio» del Narcotráfico

La muerte de «El Mencho» desató una ola de violencia que se extendió por los estados de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, con ataques dirigidos a farmacias y otros comercios en Guanajuato. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay una coordinación efectiva con los gobiernos estatales, pero expertos advierten sobre un posible aumento en la violencia tras este evento crucial.

¿Quién Era «El Mencho»? Un Breve Repaso

Nemesio Oseguera Cervantes, considerado uno de los criminales más peligrosos, lideró el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones más violentas del país. Con una larga trayectoria en el narcotráfico, Oseguera se había convertido en el principal objetivo de las fuerzas antinarcóticos de EE.UU. después de la captura de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Conocido por su extrema violencia y sofisticadas operaciones de tráfico, «El Mencho» se ganó el título de «el mayor premio» dentro del narcotráfico, acumulando acusaciones por múltiples crímenes, incluyendo el tráfico de metanfetaminas y fentanilo.