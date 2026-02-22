José Balcázar visitó a Pedro Castillo en Barbadillo antes de su asunción presidencial

¿Puede Pedro Castillo ser indultado? Revelaciones sobre un encuentro controversial

El ex presidente peruano Pedro Castillo, actualmente en prisión, ha solicitado un indulto que podría generar polémica en el contexto político actual de Perú. Descubre todos los detalles detrás de su pedido y el inusual encuentro con el nuevo presidente interino.

El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, mantuvo una reunión de casi dos horas con Pedro Castillo en la prisión de Barbadillo, desatando interrogantes sobre las intenciones del gobierno respecto a un posible indulto. Este encuentro se llevó a cabo el 3 de febrero, dos semanas antes de que Balcázar asumiera el cargo, y excedió los horarios permitidos por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Un encuentro inusual en la prisión

Balcer realizó su visita de manera cuestionable, registrando su presencia como una labor de “fiscalización”. Sin embargo, los registros indican que llegó poco antes de las 17:00, a pesar de que el horario oficial de visita había finalizado a las 16:00. Además, las normas estipulan que Castillo solo puede recibir visitas los sábados, salvo excepciones para sus abogados defensores.

La conexión entre Balcázar y Castillo

La relación entre Balcázar y Castillo no se limita a este encuentro. También se ha documentado que Irma Castillo Terrones, la hermana del exmandatario, se reunió con Balcázar en su despacho el 19 de diciembre de 2025. También asistió a esta reunión Dermalí Cubas, figura del partido ‘Todos con el Pueblo’, que está vinculado a Castillo, aunque no logró inscribirse para la actual campaña electoral.

En su comunicado reciente, Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de prisión por rebelión por un intento de golpe de Estado en 2022, solicitó oficialmente el indulto a Balcázar, argumentando el “principio de humanidad” y la necesidad de honrar “la palabra empeñada” por el presidente interino, quien anteriormente insinuó la posibilidad de concederle la gracia.

La solicitud de indulto y su trasfondo político

La petición de Castillo ha generado un revuelo en el ambiente político peruano. A pesar de que no cuenta con una sentencia firme que respalde su solicitud, su abogado, Walter Ayala, insiste en que el indulto debe ser considerado, ya que representa a millones de peruanos que respaldaron a Castillo en su momento. Según Ayala, el indulto solicitado no se fundamenta en razones de salud, como fue el caso del expresidente Alberto Fujimori, lo que complica aún más la situación.

El escenario es delicado, y según las declaraciones de Ayala, el reconocimiento de esta solicitud podría poner en jaque la agenda política del nuevo gobierno interino, que aún no ha considerado formalmente el indulto. “La nación está atenta a lo que suceda”, aseguró Ayala, dejando claro que este tema acotará la atención pública en los próximos días.