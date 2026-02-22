Roban equipos informáticos y televisores

En un sorprendente acto delictivo, individuos ingresaron en la madrugada del domingo a las instalaciones de la Secretaría de Trabajo, llevándose consigo valiosos equipos electrónicos y otros bienes del Estado.

El robo se produjo alrededor de las cinco de la mañana en el edificio ubicado en 25 de Mayo 645, según informó el Ministerio de Capital Humano. Durante la primera inspección realizada por las autoridades, se constató la pérdida de importantes elementos, incluyendo equipos informáticos, televisores y picos de bronce de carros hidrantes.

Detalles del Robo en la Secretaría de Trabajo

Los delincuentes lograron evadir la seguridad del establecimiento, accediendo a zonas críticas para sustraer los bienes que, en su mayoría, son indispensables para el funcionamiento de la dependencia. Esto plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de los espacios públicos y la protección de patrimonio estatal.

Respuesta Oficial y Consecuencias Esperadas

El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado donde se detalla el incidente y se asegura que se están realizando las investigaciones necesarias para identificar a los responsables. Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones públicas y proteger los recursos de todos los ciudadanos.

Comunicado del Ministerio

El episodio resalta la creciente preocupación por la inseguridad en diversas áreas del gobierno, lo que podría derivar en nuevas políticas de vigilancia y protección que se implementarán en un futuro cercano.