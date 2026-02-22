EE. UU. exige a Trump cumplir promesas comerciales tras bloqueo de aranceles

La Comisión Europea ha instado a Washington a que respete sus compromisos comerciales tras una reciente decisión de la Corte Suprema de EE.UU. que afecta las tarifas impuestas durante la administración Trump.

Decisión Judicial Complica el Comercio Transatlántico

La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó algunas de las tarifas más drásticas impuestas por el expresidente Donald Trump, lo que ha generado incertidumbre en las relaciones comerciales entre Europa y EE.UU. “Necesitamos claridad total,” declaró un portavoz de la Comisión Europea.

Reacciones desde Washington

Trump reaccionó con desdén ante la resolución judicial, sugiriendo un aumento de las tarifas a un 15% para las importaciones. El exmandatario, elogiando su política de tarifas, ha desatado una ola de críticas por la falta de un enfoque coherente.

Impacto en el Acuerdo Comercial

El acuerdo comercial que se firmó el pasado año establece un 15% de impuesto a las importaciones de un 70% de productos europeos al mercado estadounidense. Sin embargo, ante la creación de un clima de incertidumbre, un legislador europeo ha advertido sobre la posibilidad de pausar el proceso de ratificación del acuerdo, señalando que “la administración estadounidense solo ha generado caos en tarifas.”

Las Consecuencias del Caos Tarifario

Las transacciones entre la UE y EE.UU. alcanzaron un valor de 1.7 billones de euros en 2024, lo que representa un promedio diario de 4.6 mil millones de euros. En medio de estas cifras, la Comisión Europea reafirmó su expectativa de que EE.UU. cumpla con los compromisos establecidos, pidiendo que los productos europeos continúen beneficiándose de un tratamiento competitivo sin incrementos tarifarios.

Declaraciones de Negociadores Comerciales

Jamieson Greer, negociador comercial de Trump, aseguró en una entrevista que EE.UU. mantiene su intención de cumplir con los acuerdos vigentes, a pesar de las nuevas tensiones. Mencionó que no ha recibido ninguna notificación sobre la cancelación de los acuerdos y que esto es solo una cuestión de esperar cómo evoluciona la situación.

Retaliações Potenciales de la UE

El bloque europeo tiene a su disposición el Instrumento Anticoerción, una herramienta poderosa que le permitiría retaliar. Esta legislación incluye fuertes medidas que podrían restringir el comercio y la inversión con EE.UU., afectando considerablemente su economía.

Los Riesgos para el Mercado Global

La Comisión Europea ha subrayado que la aplicación inestable de tarifas genera un entorno de desconfianza y volatilidad en los mercados globales. Con esta situación, el futuro de muchas cadenas de suministro internacionales permanece en la cuerda floja, afectando tanto a la UE como a EE.UU.