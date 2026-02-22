Resultados del Lototurf: Domingo 22 de febrero

El domingo 22 de febrero, la emoción del Lototurf vuelve a llenar de expectativas a los apostadores. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para participar y verificar si eres uno de los afortunados ganadores.

Para llevarte el premio mayor tienes que acertar los seis resultados de la combinación ganadora más al caballo ganador de la carrera.

Consulta al instante los ganadores del Lototurf, uno de los sorteos más importantes que se realiza semanalmente, ofreciendo millones de euros en premios.

Importante: Fechas de Caducidad y Reclamaciones

Recuerda que todos los boletos premiados tienen una fecha de caducidad indicada en el reverso. En el caso del Lototurf, tienes solo tres meses a partir del día siguiente al sorteo para reclamar tu premio. Este plazo puede extenderse si hay días festivos.

Si no realizas tu reclamación en el tiempo estipulado, perderás el derecho a recibirlo, y el monto se destinará al Tesoro Público. Asegúrate de no dañar tu boleto, ya que es el documento esencial para gestionar el cobro. Si se ve afectado, debes contactar a Lotería y Apuestas del Estado.

Resultados del Sorteo del 22 de Febrero

Los resultados del sorteo son:

Fecha: domingo, 22 de febrero de 2026.

Resultados: 5, 10, 15, 20, 30, 31.

Caballo ganador: C1.

Reintegro: R3.

¿Cómo Jugar al Lototurf?

Para iniciar tu aventura en Lototurf, dirígete a la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Si es tu primera vez, necesitarás crear una cuenta y seleccionar el sorteo que deseas jugar.

Elige seis números entre el 1 y el 31 y selecciona un número entre 1 y 12 para identificar tu caballo en la cuarta carrera del Turf. La apuesta mínima es de un euro.

Para llevarte el premio mayor, tus números deben coincidir con todos los de la combinación ganadora, además del dorsal del caballo triunfador. ¡Incluso puedes ganar con solo un acierto!

La Historia de Loterías y Apuestas del Estado

Esta entidad estatal, relacionada con el Ministerio de Hacienda, se encarga de gestionar varios sorteos populares, entre ellos La Primitiva, BonoLoto y el Gordo de la Primitiva. En 2022, alcanzaron ventas de más de 9.687 millones de euros y distribuyeron 6.148 millones en premios, con 3.486 millones destinados al tesoro público.

Con más de dos siglos de historia, su origen se remonta a 1763, con la instauración de la “Lotería Real”, destinada a obras de bien social. Desde entonces, la lotería ha evolucionado notablemente, incorporando nuevos sorteos que celebran cada semana la esperanza de muchos.