Soledad Carrizo: ‘Busco una alianza con Milei, aunque me llamen traidora’

Soledad Carrizo: La Clave Radical para la Alianza con La Libertad Avanza

En un giro inesperado en la política cordobesa, Soledad Carrizo asume un papel fundamental como puente entre los municipios radicales y el movimiento de Javier Milei. La exdiputada nacional busca revitalizar a la UCR mientras enfrenta críticas desafiantes.

Un Giro en la Estrategia Política de Carrizo

Soledad Carrizo ha decidido romper con las diplomacias tradicionales al convertirse en la figura clave que busca unir a la Unión Cívica Radical (UCR) con La Libertad Avanza (LLA). Esto marca una nueva etapa para la exdiputada, quien fue un pilar en las administraciones de Ramón Mestre y Rodrigo de Loredo.

Defendiendo el Radicalismo en Tiempos de Cambio

A pesar de las críticas que ha recibido de sus pares radicales, Carrizo se mantiene firme en su postura. Ella defiende su trayectoria dentro de la UCR y argumenta que su estrategia es vital para recuperar el protagonismo en las próximas elecciones de 2027. “Soy una radical que no se oculta”, afirma, destacando su papel como mujer en un entorno que a menudo minimiza las voces femeninas.

Construyendo Puentes entre las Fuerzas Políticas

“Desde agosto, buscábamos una alianza con La Libertad Avanza”, confiesa Carrizo, enfatizando su deseo de evolucionar el legado de Juntos por el Cambio. Su objetivo no es formar una coalición improvisada, sino crear una estructura sólida para enfrentar los desafíos de los cordobeses.

Desafíos y Críticas: Respuestas de Carrizo

Cuando se le pregunta sobre las acusaciones de traición por colaborar con Milei, Carrizo responde con convicción: “No me considero traidora. Siempre he actuado dentro del marco del radicalismo y nunca he acordado con el peronismo.” Ella plantea la necesidad de discutir abiertamente estas dinámicas políticas, a pesar de la resistencia interna.

Rompiendo Estigmas: El Rol Femenino en la Política

En su búsqueda por la inclusión, Carrizo insiste en que una mujer puede operar en la política sin depender de figuras masculinas históricas en la UCR. “Hay que animarse a dar esta discusión”, sostiene, reafirmando su compromiso con ser un nexo entre las nuevas generaciones y los líderes establecidos dentro del partido.

Una Nueva Visión para el Futuro Radical

El liderazgo de Carrizo también ha sido cuestionado, especialmente en relación con su influencia sobre Rodrigo de Loredo. Ella responde que, aunque se distanció de Confluencia, mantiene un diálogo constructivo con él y otros líderes radicales.

Hacia las Elecciones de 2027: Estrategias y Expectativas

Carrizo cree firmemente que la clave para el éxito en las próximas elecciones radica en una colaboración efectiva. “El candidato que garantice el triunfo será el que guié la carrera”, afirma, subrayando la importancia de una coalición unida con miras al futuro político de Córdoba.