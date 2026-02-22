Falleció Willie Colón: el trombonista que revolucionó la salsa y dejó huella en generaciones.

Con el fallecimiento de Willie Colón, la música latina se despide de un ícono insustituible. Su legado musical y cultural seguirá resonando en los corazones de millones de fanáticos.

Un Icono de la Salsa y la Cultura Latina

La comunidad musical llora la pérdida de Willie Colón, trombonista y compositor, quien falleció a los 75 años tras una hospitalización, como lo confirmó su familia en un comunicado. «Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia», informaron sus seres queridos.

Impacto Inmediato en el Mundo Artístico

La noticia de su fallecimiento rápidamente conmovió a artistas y seguidores que crecieron escuchando su música. Colón no fue solo un intérprete; fue un verdadero arquitecto del sonido salsa, aportando un estilo único que combinó la tradición caribeña con un giro urbano.

El Viaje Musical de Willie Colón

Nacido en el Bronx en una familia puertorriqueña, Colón comenzó a tocar el trombón en su adolescencia. Desde el inicio de su carrera, tenía una visión clara: transformar el sonido de la salsa para reflejar la vida de los latinos migrantes en Estados Unidos.

Colaboraciones que Marcaron Época

Su célebre asociación con Héctor Lavoe se convirtió en un hito musical. Juntos, crearon álbumes fundamentales que definieron el género, combinando letras profundas con una estética vibrante y callejera que capturó la esencia de la cultura caribeña.

Su Última Presentación y El Vínculo con Colombia

Colombia tuvo un espacio especial en su carrera. En Cali, su música se sintió como en casa. Su último show en diciembre de 2023 durante la Feria de Cali fue emotivo, donde, a pesar de tener problemas de salud, compartió una despedida que se volvió inolvidable.

Una Última Despedida

Colón dejó entrever que este podría haber sido su último concierto, lo que le añade un peso significativo a su actuación final. Siempre conectado con su legado, continuó trabajando en proyectos musicales y abogando por la preservación de su arte hasta el final.

El Legado de un Maestro

Willie Colón no solo transformó el sonido de la salsa, sino que también fue un defensor de la cultura latina en los Estados Unidos. A través de su música, contribuyó a que este género alcanzara notoriedad mundial, convirtiéndose en la banda sonora de varias generaciones.

Su influencia perdurará, recordándonos la importancia del arte como herramienta de identidad cultural y representación. El mundo de la salsa ha perdido a uno de sus mayores exponentes, pero su música siempre nos acompañará.