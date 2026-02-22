Australia en Vivo: Alerta de Salud por Brote de Sarampión en Melbourne y Cierre de Vías por Inundaciones

Alerta en Victoria: Aumento de casos de sarampión en Melbourne

Las autoridades sanitarias de Victoria han emitido un aviso sobre el creciente riesgo de sarampión en el estado, especialmente en Melbourne, tras detectar transmisión local del virus.

Un brote preocupante Funcionarios de salud han señalado que los recientes casos de sarampión en Melbourne provienen de personas sin viajes recientes ni exposición pública conocida. Esto ha generado inquietud en la comunidad, ya que el virus puede propagarse rápidamente.

Vigilancia y síntomas La principal recomendación para los ciudadanos es estar alerta a los síntomas y monitorear si han estado en lugares públicos mencionados por la oficina de salud durante los tiempos indicados. Entre los signos iniciales del sarampión se encuentran fiebre, tos, secreción nasal, ojos irritados y un estado general de malestar, seguidos por la aparición de un sarpullido que generalmente comienza en la cara.

¿Cómo protegerse? La vacunación sigue siendo la medida más efectiva para protegerse contra el sarampión. Las autoridades instan a la población a asegurarse de que sus vacunaciones estén al día, especialmente en un contexto donde las tasas de vacunación infantil han mostrado una tendencia a la baja.