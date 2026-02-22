San Lorenzo sorprende a Estudiantes de Río Cuarto en el arranque del Torneo Apertura

Este domingo, la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 promete electrizar a los hinchas con partidos clave, incluyendo el enfrentamiento entre San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto.

San Lorenzo 1-0 Estudiantes de Río Cuarto

Luciano Vietto anotó rápidamente para San Lorenzo (Foto: FOTOBAIRES)

El duelo se llevó a cabo en el estadio Pedro Bidegain y fue arbitraje del juez Sebastián Martínez. San Lorenzo buscaba recuperar el terreno perdido, mientras que Estudiantes llegaba con la necesidad de puntos tras un inicio complicado en la temporada.

Un Comienzo Explosivo

El partido comenzó con intensidad, donde Estudiantes hizo su intento por dominar el campo, pero San Lorenzo respondió con una contra letal que culminó en el gol de Luciano Vietto, quien anotó a los 25 segundos, un récord para la jornada.

Crecen las Aspiraciones

Tras el gol, el equipo local continuó buscando incrementar su ventaja. La dupla Vietto-Cuello fue fundamental en las ofensivas, aunque la intensidad del juego disminuyó tras los primeros minutos, permitiendo a Estudiantes un leve acercamiento al área rival sin generar peligro.

Posiciones en la Tabla

Con este resultado parcial, San Lorenzo se posiciona sexto en la Zona A, acumulando 10 puntos, mientras que Estudiantes de Río Cuarto permanece en la última posición de la Zona B, con solo un punto hasta el momento.

Próximos Encuentros

En la próxima fecha, San Lorenzo se enfrentará a Instituto, mientras que Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Huracán, en busca de revertir sus resultados adversos.