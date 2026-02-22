San Lorenzo sorprende a Estudiantes de Río Cuarto en el arranque del Torneo Apertura

¡Emocionante Jornada en el Torneo Apertura! San Lorenzo y Estudiantes Se Enfrentan en un Partidazo
Este domingo, la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 promete electrizar a los hinchas con partidos clave, incluyendo el enfrentamiento entre San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto.
San Lorenzo 1-0 Estudiantes de Río Cuarto
El duelo se llevó a cabo en el estadio Pedro Bidegain y fue arbitraje del juez Sebastián Martínez. San Lorenzo buscaba recuperar el terreno perdido, mientras que Estudiantes llegaba con la necesidad de puntos tras un inicio complicado en la temporada.
Un Comienzo Explosivo
El partido comenzó con intensidad, donde Estudiantes hizo su intento por dominar el campo, pero San Lorenzo respondió con una contra letal que culminó en el gol de Luciano Vietto, quien anotó a los 25 segundos, un récord para la jornada.
Crecen las Aspiraciones
Tras el gol, el equipo local continuó buscando incrementar su ventaja. La dupla Vietto-Cuello fue fundamental en las ofensivas, aunque la intensidad del juego disminuyó tras los primeros minutos, permitiendo a Estudiantes un leve acercamiento al área rival sin generar peligro.
Posiciones en la Tabla
Con este resultado parcial, San Lorenzo se posiciona sexto en la Zona A, acumulando 10 puntos, mientras que Estudiantes de Río Cuarto permanece en la última posición de la Zona B, con solo un punto hasta el momento.
Próximos Encuentros
En la próxima fecha, San Lorenzo se enfrentará a Instituto, mientras que Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Huracán, en busca de revertir sus resultados adversos.
Más Acciones en la Fecha 6
Otro partido destacado será el enfrentamiento entre Unión y Aldosivi, programado para el próximo domingo en Santa Fe. Este duelo promete ser clave para ambos equipos en sus respectivas luchas por el ascenso y la permanencia.
Unión en Busca de la Victoria
Unión necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación, mientras que Aldosivi busca romper su racha negativa tras un comienzo sin victorias en el torneo.
Formaciones Posibles
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez; Mateo Del Blanco, Julián Palacios; entre otros.
Aldosivi: Axel Werner; Guillermo Enrique; Esteban Rolón; y más.
Hora: 21:30 | TV: TNT Sports Premium | Árbitro: Luis Lobo Medina | Estadio: 15 de Abril.
Posiciones Actuales en el Torneo
El Torneo Apertura promete seguir siendo un espectáculo emocionante, con equipos luchando por puntos de vital importancia en las próximas fechas.