Experto Financiero Aconseja Invertir en Pesos y Evitar Dólares

En un contexto económico dinámico, el dólar vuelve a captar la atención del mercado. Mientras el mayorista se sitúa en $1.376, surge la pregunta: ¿será este el momento propicio para aliviar las restricciones cambiarias?

Un Clima Agrícola Promisorio

Argentina se prepara para una campaña agrícola crucial, con proyecciones de cosecha que superan las 140 millones de toneladas. Esto podría traducirse en liquidaciones de granos por aproximadamente 40.000 millones de dólares, similar al récord alcanzado en 2022. Y en este año 2025, es posible que se registren ingresos aún mayores a medida que el país continúe atrayendo dólares del exterior.

El Empuje de las Exportaciones

A la abundante cosecha agrícola se suman las exportaciones de sectores como el petróleo y el gas, que están en pleno ascenso. Esto posicionaría a Argentina con exportaciones que rondan los 100.000 millones de dólares, potencialmente fortaleciendo su economía.

Inversiones Exteriores en Aumento

Un creciente interés por invertir en el país, ya sea a través de proyectos directos o inversiones en deuda, está generando una mayor oferta de dólares en el mercado local. La culminación de estas tendencias podría traer consigo un panorama financiero renovado.

¿Se Aproxima el Fin del Cepo?

En este contexto, el dólar mayorista se establece en $1.376, mientras el Banco Central se muestra activo en la compra de divisas. El debate sobre la posibilidad de eliminar restricciones en el mercado cambiario cobra relevancia, con una reducción gradual de las limitaciones pudiendo ser un paso hacia una economía más libre.

Reducción de Brechas Cambiarias

Un levantamiento del cepo podría resultar en una significativa reducción de la discrepancia existente entre los distintos tipos de cambio. A medida que el ingreso de dólares aumente y la economía se ajuste, las diferencias entre el dólar mayorista, CCL y Blue podrían disminuir drásticamente.

Impulso a los Créditos en Dólares

La tendencia hacia una financiación más accesible en dólares está comenzando a tomar forma. Con tasas de interés competitivas emergiendo en varios sectores, podría abrirse un camino hacia un financiamiento más fuerte, especialmente en la adquisición de bienes de capital.

El Reinado del Peso y su Impacto en las Acciones

El desafío radica en estabilizar el valor del dólar. Las expectativas de una eventual aprobación de un cambio en la política cambiaria alimentan la esperanza de los inversores, aunque se deben considerar los efectos secundarios que esto podría tener en la economía nacional.

Consejos para Inversores

En este entorno proactivo, la recomendación es mantener el foco en instrumentos en pesos, evitando los activos en dólares. Las acciones están recibiendo atención positiva, convirtiendo al peso en una opción cada vez más atractiva en el mercado.