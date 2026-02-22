La Libertad Avanza se postulará para la Gobernación de Córdoba en 2027, confirma Bornoroni

La Libertad Avanza inicia su estrategia electoral para las elecciones de 2027 en Córdoba. Gabriel Bornoroni, líder del bloque libertario en la Cámara de Diputados, anunció que el partido presentará un candidato propio para la gobernación, manteniendo una postura firme de no negociar con el oficialismo provincial.

“Es un hecho que La Libertad Avanza tendrá candidato propio en Córdoba”, declaró Bornoroni en una entrevista con el Doce. Aunque no confirmó si él será el postulante, enfatizó la necesidad de contar con gobernadores que apoyen su visión nacional. “No soy candidato a nada”, subrayó.

Una Postura Independiente ante el Oficialismo

Al ser consultado sobre posibles acuerdos con el gobernador Martín Llaryora o figuras de la oposición como Rodrigo de Loredo y Luis Juez, el diputado se mostró cauto pero claro: no habrá pacto con el actual mandatario provincial. “Conociendo al presidente Javier Milei, es poco probable que busque acuerdos. Su propósito es transformar Argentina y para eso necesita gobernadores de La Libertad Avanza”, afirmó.

La declaración representa un paso hacia la consolidación del partido en Córdoba, un territorio crucial en el mapa electoral argentino. Sus resultados positivos en las elecciones de octubre, donde Milei obtuvo un amplio respaldo, refuerzan la estrategia de construir una alternativa competitiva en la provincia.

Impulsando la Reforma Laboral

Además, Bornoroni se posicionó a favor de la reforma laboral promovida por el gobierno nacional, rechazando acusaciones de que la misma implique una reducción de derechos. Aseguró que el objetivo principal es formalizar a trabajadores informales y ofrecer estabilidad a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Después de la votación, el legislador compartió que se comunicó con Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes celebraron el avance de la reforma. Para La Libertad Avanza, esta reforma es fundamental en su agenda política nacional, mientras que en Córdoba, representa un nuevo intento por influir en las estructuras gubernamentales y aspirar a liderar la provincia en 2027.