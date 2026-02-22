Passerini planea reconfigurar el transporte urbano en Córdoba con nuevos operadores

La Municipalidad de Córdoba se prepara para una transformación significativa en el sistema de transporte urbano. En un plazo de 30 días, se espera definir quiénes serán los nuevos operadores de los corredores en evaluación.

Un Nuevo Comienzo: Definiendo el Futuro del Transporte

El objetivo es claro: para el 1° de abril, los servicios de transporte estarán completamente organizados. Este cambio se implementará bajo contratos anuales con exigencias técnicas más estrictas, buscando una mayor eficiencia y continuidad en el servicio.

Alianzas Estratégicas: Coniferal y SíBus se Quedan

En esta primera fase, las propuestas de Coniferal y SíBus han sido aceptadas. Ambas empresas no solo mantendrán sus corredores actuales, sino que también se les ha asignado la gestión de nuevas extensiones que anteriormente operaba la ex Tamse. Coniferal conservará los corredores 1, 4 y 6, añadiendo las líneas C1 y C2, mientras que SíBus continuará con los corredores 3 y 8, integrando las extensiones A1 y B1.

El Futuro de Grupo FAM y Nuevas Propuestas

La incertidumbre rodea al Grupo FAM, que podría ver reducidas sus operaciones. En la competencia, se han presentado propuestas de Movix y SolBus MR SRL. SolBus busca apoderarse del corredor 7 con una flota de ómnibus relativamente nueva, mientras que Movix está interesado en el corredor 5.

Condiciones de la Nueva Flota: Un Enfoque en la Eficiencia

Un aspecto crucial en la discusión es la antigüedad de los vehículos: ningún coche podrá tener más de siete años. Esta medida está diseñada para minimizar cancelaciones y mejorar la regularidad del servicio. Además, se evaluará la infraestructura operativa de las empresas, incluyendo bases y capacidad de mantenimiento.

Mantenimiento de Tarifas: Un Respiro para los Usuarios

A pesar de la presión inflacionaria, la administración del intendente Daniel Passerini ha decidido que no habrá cambios en el precio del boleto por ahora. La prioridad es estabilizar el servicio antes de considerar ajustes en las tarifas para el usuario.

¿Qué Viene a Futuro?

Las próximas semanas serán decisivas para el futuro del transporte urbano en Córdoba. Con un sistema más organizado y predecible, los usuarios podrán esperar mejoras significativas en sus experiencias de viaje.