El 35% de universitarios en España trabaja por debajo de su formación: Solo se cumplen tres de siete objetivos educativos de la UE

El panorama educativo y laboral en España se vuelve alarmante con un 35% de graduados ocupando puestos que no corresponden a su formación, según destaca un reciente informe de la Comisión Europea.

Un Desajuste Alarmante en el Mercado Laboral

España enfrenta un desafío crítico: su sistema educativo produce un número elevado de graduados que el mercado laboral no puede absorber. Este fenómeno ha llevado a que uno de cada tres universitarios trabaje en puestos que no requieren su nivel académico, una cifra que supera la media de la Unión Europea del 21,9%.

Áreas en Crisis: Humanidades vs. Tecnología

El informe resalta la creciente dificultad en empleabilidad de las disciplinas como humanidades y artes, mientras que, paradoxalmente, los sectores de ciencia y tecnología siguen vigentes. “Hay una persistente escasez en el sector digital, donde las vacantes superan a los solicitantes en un 212%”, revela el estudio, enfatizando la creciente brecha en competencias demandadas.

Desigualdades en Tasa de Empleo

Datos de la Fundación CYD muestran que ramas como la Informática tienen una tasa de afiliación a la Seguridad Social del 86,9%, comparado con solo un 71,2% en Negocios y Derecho, y un 70,4% en Ciencias Sociales.

Deficiencias en Competencias Básicas

El diagnóstico europeo indica que España cumple solo con tres de los siete objetivos educativos de la UE. Especialmente preocupante es el bajo nivel de alfabetización digital, donde el 44% de los estudiantes no desarrolla las competencias necesarias para prosperar en un mundo cada vez más digital.

Impacto de la Pandemia y Distracciones Digitales

La pandemia de COVID-19 y un aumento en las «distracciones digitales» aparecen como factores determinantes en esta crisis educativa. Un 32% de los estudiantes reconoce interrupciones frecuentes durante las clases, lo que contribuye a la caída de los resultados educativos en comparación con años anteriores.

Desigualdades en Educación y Acceso a Recursos

El informe también destaca que solo el 16,3% de los estudiantes en entornos desfavorecidos alcanza niveles satisfactorios en matemáticas, lectura y ciencias, lo que pone de manifiesto una inequidad en el acceso a educación de calidad y recursos tecnológicos.

El Futuro de la Educación en España

En contraposición a estos desafíos, España ha mostrado un avance notable en escolarización infantil, alcanzando un 97%, por encima de la media europea. En la Formación Profesional, el 90,8% de los egresados ha participado en aprendizajes prácticos, muy por encima de la media de la UE.

Retos Futuros: Carrera y Género en STEM

A pesar de los altos niveles de empleo en áreas de STEM, solo el 26,9% de los estudiantes optan por estas carreras, con una disparidad notable en los programas de doctorado en TIC, donde solo el 24,3% de los estudiantes son mujeres.